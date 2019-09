MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) In dieser Woche haben sich Betriebsräte aus den deutschen ArcelorMittal-Standorten in Eisenhüttenstadt getroffen. Unter anderem informierte Geert Van Poelvoorde, ArcelorMittal Flachstahl Europa Chef, zur Stahlerzeugung in Europa und zur ArcelorMittal Strategie. "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen, die Strategie von ArcelorMittal, die Handelspolitik und Klimapolitik sowie die Entwicklungen an den deutschen Standorten wurden dargelegt", heißt es in einer Pressemitteilung. Wichtig war auch die ArcelorMittal-Strategie zur CO2 Reduzierung. Dabei kristallisiert sich als gravierender Punkt die Notwendigkeit der politischen Unterstützung bei der Ausgestaltung fairer Wettbewerbsbedingungen für die europäische Stahlindustrie heraus.

Geert Van Poelvoorde bekannte sich zur deutschen Mitbestimmung: "Wir freuen uns, dass wir auch in schwierigen Zeiten für die Stahlindustrie gut mit unseren Betriebsräten und der IG Metall zusammenarbeiten, um die Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Das geht nur, wenn Mitarbeiter, Unternehmen und Gewerkschaften an einem Strang ziehen." Es sei entscheidend, dass man für nachhaltige und umweltfreundliche Stahlproduktion die richtigen politischen Rahmenbedingungen erhalte, damit Stahl in Deutschland und Europa wettbewerbsfähig bleibt und Zukunft hat, betonte Geert Van Poelvoorde.