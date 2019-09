Gedenken in Stein: Das Grabmal erinnert an Ludwig Sandberg, Ehrenbürger von Eberswalde. © Foto: Kuba Kruszakin

Kuba Kruszakin

Eberswalde (Freier Autor) Der Waldfriedhof ist etwas mehr als 18 Hektar groß. Das entspricht der Fläche von mehr als 25 Fußballfeldern. Zwei Stunden wird die Führung über das Areal dauern, das ein eigener Mikrokosmos ist. Nur sechs Interessierte versammeln sich vor der Trauerhalle, an der die Rundreise durch Eberswaldes Vergangenheit anfängt. Doch für den Tourleiter Jan Weber ist die überschaubare Besucherzahl keinesfalls ein Misserfolg. Lächelnd begrüßt der 38-Jährige die Ankömmlinge und erklärt seine Motivation: "Ich durfte ein Jahr auf dem Waldfriedhof arbeiten und habe in diesem Jahr die Begeisterung für ihn entwickelt, weil er wirklich sehr schön ist." Später ergänzt er: "Er hat einen sehr alten Baumbestand, ist reich strukturiert, er hat eine wirklich schöne forstliche Geschichte, die mir auch am Herzen liegt."

Die Forstgeschichte steht in den ersten Minuten im Mittelpunkt. Beispielsweise, erfahren die Gäste, wurden auf dem Friedhof vor Jahrhunderten viele fremdländische Baumarten wie die Douglasien und Scheinzypressen aus Nordamerika gepflanzt. Aber auch Persönlichkeiten aus der Welt der Wissenschaft bleiben nicht unerwähnt. So lernen die Besucher die Biographie des Journalisten und Biologen Ernst Ludwig Krause kennen, der gemeinsam mit Charles Darwin und Ernst Haeckel die Zeitschrift "Kosmos" herausgegeben habe, so Weber. Begraben wurden zudem bekannte Alumni und Mitarbeiter der Vorgänger-Einrichtungen der heutigen Hochschule – so unter anderem der Forstakademie-Direktor Bernhard Danckelmann und Eberswalder Forscher wie Alfred Möller und Alfred Dengler. Der Letztere legte sich aufgrund den Differenzen zur forstlichen Staatsideologie mit den Funktionären des nationalsozialistischen Regimes an, was zu Sanktionen führte.

Auch das NS-Regime selbst und der Widerstand gegen dieses spielen bei der Besichtigung eine Rolle. So erinnert Weber an das tragische Schicksal des langjährigen Justizrats und Ehrenbürgers der Stadt Eberswalde, Ludwig Sandberg. Weil er Jude war, durfte er ab 1933 nicht mehr als Anwalt arbeiten, was drei Jahre später zu seinem Suizid führte.

Darüber hinaus besuchen die Geschichtsforscher die Gräber dreier von den Nazis verfolgten Linken. Dazu gehören die Kommunisten Otto Kracheel und Hans Ammon sowie der Sozialdemokrat Franz Willi Hasse. Ammon starb qualvoll im Gestapo-Gefängnis 1941, ab 1945 hingegen bauten Hasse als Bürgermeister und Kracheel unter anderem als sein Stellvertreter das spätere DDR-Regime mit auf. Zudem sehen die Gäste das sowjetische Ehrenmal.

Auch Wiederholungstäter lernen

"Das war nicht der erste Gedenkstein, der hier stand", erwähnt der Tourleiter. Seine jetzige Form bekam das Mahnmal erst im Jahre 1985; davor gab es ab 1949 einen Backsteinobelisk und 18 Jahre später den Granitgedenkstein.

Aber nicht nur Widerständler der Nazi-Diktatur, sondern auch Größen der Kaiserzeit und aus der Weimarer Republik lassen sich in Eberswalde finden. Es gibt fünf Mausoleen von Beamten- und Kapitalistenfamilien sowie ein Grab von Robert Ardelt, der die Kranbauwerke in Eberswalde gründete, und seiner Frau. Leider haben unbekannte Vandalen diese Stätte vor einem Jahr beschädigt. "Es wurde das Medaillon von Herrn Ardelt geklaut", so Weber dazu. Zudem gibt es einen Gedenkstein für das preußische Feldjäger-Corps – die preußische Elitetruppe, die auch im 1. Weltkrieg ihre Bedeutung behielt.

Die Zuschauer sind zufrieden – auch diejenigen, die bereits zum zweiten Mal bei einer Tour über den Stadtfriedhof dabei sind, wie Friedemann Gillert. "Ich habe viel gelernt und bereue nicht, dass ich gekommen bin" , lautet seine Auswertung des Nachmittags.