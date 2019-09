Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Nach einem schweren Körperverletzungsdelikt aus dem vergangenen Jahr hat die Kriminalpolizei umfangreiche Ermittlungen durchgeführt, um die zwei Tatverdächtigen zu identifizieren, die am 11. September 2018 in einem Einkaufsmarkt in der Karl-Marx-Straße zwei Personen schwer verletzt hatten. Damals war die Polizei wegen einer Schlägerei im Einkaufsmarkt im Einsatz. Die offenbar angetrunkenen Beteiligten hatten sich erst vor dem Markt in die Haare bekommen, weswegen zwei Beteiligte sich schutzsuchend in den Markt flüchteten. Die Angreifer kamen hinterher. Einer griff zur Schnapsflasche, schlug sie der Frau (31) auf den Kopf, die stark blutend zu Boden ging. Daraufhin versuchte ein unbeteiligter Kunde (60) den Streit zu schlichten und hielt den Schnapsflaschen-Schläger fest. Der griff abermals in die Auslage, packte eine Schaufel, drohte und kam frei. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung ging dann der männliche Begleiter (29) zu Boden, was der Angreifer mit einer weiteren Schnapsflasche geschafft haben soll. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend in Richtung Harlunger Straße…

Die Kriminalisten begannen kurz nach der Tat sofort mit der umfassenden Auswertung des Angriffs. Diverse Zeugen, die die Tat als Kunden des Einkaufsmarktes beobachten konnten, wurden vernommen sowie zahlreichen Hinweisen nachgegangen, um die Identität der beiden jungen Männer zu ermittelt. Nachdem die Kriminalpolizei als finales Mittel mit Fahndungsbildern aus der Videoüberwachung an die Öffentlichkeit getreten war, konnte eine Berlinerin, die die Bilder in einer Fahndungssendung im Fernsehen sah, den entscheidenden Hinweis zu einem der Tatverdächtigen liefern. Wie sich herausstellte, waren die jungen Männer bereits in Berlin durch Straftaten aufgefallen. Durch weitere Ermittlungen konnte schließlich auch der zweite Tatverdächtige, als dessen Bruder, ermittelt werden. Die beiden 17 und 18-Jährigen stammen aus Berlin, wohin das Ermittlungsverfahren zur weiteren Bearbeitung abgegeben wurde.

Der jüngere der beiden Brüder konnte als Haupttäter identifiziert werden. Der 17-Jährige besitzt die libanesische Staatsbürgerschaft, die Nationalität seines älteren Bruders ist derzeit noch ungeklärt. (tms)