Friederike Kersten

Oranienburg (MOZ) Der 16-jährige Tobias Fiedler verzichtet ganz bewusst darauf, seinen Führerschein zu machen. Sein Beweggrund: der Klimaschutz. Neben Maßnahmen wie dieser ist er zusätzlich sehr aktiv bei lokalen Fridays-For-future-Demonstrationen. Friederike Kersten hat ihn befragt.

Weshalb willst du deinen Führerschein nicht machen?

Wenn wir von Klimaschutz und CO2-Begrenzungen reden, ist der Autoverkehr bei Weitem nicht unwesentlich. Wir müssen endlich von diesem Denken ablassen, jeder bräuchte ein eigenes Auto. Als Jugendlicher sehe ich keinen Grund für ein Auto und damit auch nicht für einen Führerschein. Ich setze mich für einen besseren öffentlichen Personennahverkehr und besseren Radverkehr ein. Da passt ein Auto einfach nichts ins Konzept.

Auf welche Alternativen für das Auto wirst du umsteigen?

Ich fahre sehr gern und viel mit dem Fahrrad, was hier in Oranienburg auch gar nicht mal so unmachbar ist. Genauso aber auch Bahn, wenn es zum Beispiel in Richtung Berlin geht.

Würdest du anderen Jugendlichen auch empfehlen, den Führerschein aus Umweltgründen nicht zu machen?

Ja. Klimabewusstsein durch eigenes Verhalten in die Gesellschaft zu tragen, funktioniert nur durch Maßnahmen wie diese.

Was genau würde sich verändern, wenn mehr Menschen auf den Führerschein verzichten würden?

Unterm Strich würden weniger Menschen Auto fahren. ÖPNV und Fahrradfreundlichkeit würden mit einer größeren Intensität ausgebaut werden. Das würde vielleicht wiederum die Autobesitzer dazu animieren, ebenfalls weniger Auto zu fahren.

Denkst du, dass der Führerschein für dich in Zukunft einmal notwendig sein wird?

Nein. In Oranienburg kommt man super mit dem Rad voran und fix mit den Öffis nach Berlin.

Kennst du noch andere Jugendliche, die auf einen Führerschein verzichten?

Ja ich kenne viele. Gerade in Berlin redet kein Mensch bei Fridays For Future überhaupt davon, den Führerschein zu machen. Einige Parents For Future, auch hier in Oranienburg, haben Kinder aber kein Auto. Da wird dann halt Fahrrad gefahren.

Würdest du den Führerschein mit einem Elektroauto machen?

Nicht so wie es aktuell ist. Lithiumbatterien sind für mich keine Alternative. Aber wer weiß, so in 10 bis 15 Jahren, wenn die Elektromobilität ganz anders aussieht, wäre das für mich vielleicht eine Option.

Welche so einschneidenden Maßnahmen ergreifst du noch für den Klimaschutz?

Ich bin seit knapp vier Jahren Vegetarier und esse mittlerweile auch bedeutend weniger Milchprodukte und Ei. Seit FFF hat sich mein Umweltbewusstsein noch einmal massiv gesteigert. Ich schaue oft, wo weniger Strom oder Wasser verbraucht werden kann und verzichte, wenn möglich, auf Plastik.