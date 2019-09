Stephanie Lubasch

Frankfurt (Oder) (Freie Autorin) So einen fulminanten Auftakt gab es beim Osthafen-Festival selten: Schon nach fünf Minuten tobte an diesem Donnerstagabend im Theater des Lachens der mehr als ausverkaufte Saal, angeheizt von der sechsköpfigen Band Dobranotch aus St. Petersburg mit ihrem Mix aus Balkan-, Gypsy- und Klezmerklängen.

Alle zwei Jahre lädt die kleine Bühne in der Ziegelstraße Gäste aus der internationalen Puppen- und Objekttheaterszene nach Frankfurt ein – in diesem Jahr bereits zum achten Mal. Für die nächste Ausgabe, scherzte Theaterleiter Torsten Gesser, werde er in seine Eröffnungsrede dann wohl den Begriff "Tradition" einarbeiten müssen. Für viele Frankfurter sind die vier Tage das längst, wie auch Oberbürgermeister René Wilke (Linke) zugab. Die Kollegen in seinem Büro habe das Festival jedenfalls schon seit geraumer Zeit beschäftigt. Wenn Termine gemacht werden sollten, habe es ständig geheißen: "Kann nicht, bin beim Osthafenfestival." – "Wir haben damit einen großen Schatz und eine Perle in dieser Stadt", lobte der OB und bezog sich damit nicht nur auf das Festival, sondern auch auf das Theater des Lachens als "einzigem – und dann auch noch so unglaublich schönem – Puppentheater Brandenburgs".

Kulturvielfalt erhalten

Es könnte sogar noch schöner werden: Die Stadt, so Oberbürgermeister Wilke, wolle sich dafür stark machen, die Gerstenberger Höfe, in denen die Bühne zu Hause ist, zum soziokulturellen Zentrum auszubauen und suche dafür bereits nach Fördermöglichkeiten. Eine gute Vorlage für Torsten Gesser, der in seinen Eröffnungsworten auch anmahnte, man möge von Seiten der Stadt alles tun, um die Vielfalt der Frankfurter Kultur – vor allem auch der Freien Szene – zu erhalten. Wie bunt deren Angebot sein kann, davon gab der Osthafen-Auftakt schon mal einen guten Eindruck. "Wir alle müssen uns hier heute überwinden": Mit diesem Satz lud Dekoltas Handwerk-Theater Figuraler Formen aus Stuttgart das Publikum zu einem surreal angehauchten Ausflug in die Welt der Trickster-Figuren ein. Immer wieder neue ließ Jan Jedenack aus einem magischen schwarzen Kasten auf der Bühne schlüpfen, stets angetrieben vom bereitwillig mitspielenden Publikum. Interaktion, Manipulation, das Changieren zwischen Fantasie und Realität – ein Abend als Angebot, sich über einiges in unserem Zusammenleben seine Gedanken zu machen.

Die Zuschauer feierten das begeistert, bevor sie in den Frosch-Club umzogen – wo die Band Dobranotch dann endlich so richtig loslegen durfte. Das Festival geht noch bis Sonntag, 22. September.