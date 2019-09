Simone Weber

Rathenow Die Kita "Neue Schleuse" in Rathenow-West freut sich über eine 400-Euro-Spende. Diese stammt von der Kfz-Innung Rathenow und wurde durch den Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Rainer Deutschmann, übergeben. "Mit dem Geld wollen wir das Kita-Fest unterstützen, aber auch die Anschaffung neuer Spielgeräte oder Bücher für Kinder", sagte er vor Ort. "Das Geld wird gebraucht und gut eingesetzt werden. Denn der vor einem Jahr entstandene Wasserschaden wird nicht vollständig durch die Versicherung getragen. Bücher und Spielzeug mussten zu einem Teil entsorgt werden", bedankte sich Kita-Leiterin Beate Bierschenk.

Das Fest in der Kita, die sich in der Semmelweisstraße befindet, wird am Mittwoch, 25. September, von 15.00 bis 18.00 Uhr gefeiert. Flohmarkt und Tombola gibt es dort auch.