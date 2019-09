Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Der Ortsbeirat Mildenberg steht den Plänen der bayersischen Firma Anumar aufgeschlossen gegenüber, die auf dem Gelände am Welsengraben 12, ehemals Ziegelei Werk VI/2 einen Solarpark errichten möchte. Firmenchef Markus Brosch war am Donnerstagabend nach Mildenberg gekommen, um die Pläne dem Ortsbeirat und einigen interessierten Bürgern vorzustellen.

Auf einer Fläche von rund neun Hektar soll ein Solarpark mti einer Leistung zwischen sieben und acht Megawatt errichtet werden. das Gesamtinvestionsvolumen werde bei rund sieben Millionen Euro liegen. Das Unternehmen habe sich eine Kaufoption auf das Grundstück gesichert. Eine Einspeiseanfrage beim örtlichen Energieunternehmen habe ergeben, dass der Ökostrom östlich des Solarparks in das Umspannwerk eingespeist werden könne. Dazu müsse eine Leitung verlegt werden. Es sei geplant, eine Projektgesellschaft vor Ort zu gründen, sod dass die Gewerbesteuer vor Ort gezahlt wird. Hochgerechnet auf die Gesamtlaufzeit des Solarpark von 30 Jahren rechnet Brosch mit Gewerbesteuern in Höhe von 700 000 Euro. Hinzu komme die Möglichkeite des Sponsorings, davon könnten Schule und Kita profitieren.

Der gesamte Solarpark soll begrünt werden. Aus Gründen der Sicherheit sei es unersetzlich, den Park einzuzäunen. Es sei geplant, mit einem ortsansässigen Imker zum Zwecke der Honiggewinnung zusammenzuarbeiten. Das praktiziere das Unternehmen schon an mehrern Standorten erfolgreich. Die gesamte Fläche unterhalb der Module, die bis zu drei Meter in die Höhe ragen sollen, werde begrünt sein. Brosch rechnet mit einer Genehmigungsdauer von mindestens einem Jahr. Noch aber steht das Votum der Zehdenicker Stadtverordneten aus. Sollten diese das Projekt befürworten, müsse der Flächennutzungsplan für das Areal geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Probleme sieht Ortsvorsteher André Witzlau hinsichtlich des Denkmalschutzes. Mehreren Schuppen der früheren Ziegeleien seien eingetragene Denkmäler. Außerdem gebe es einen Umgebungsschutz. Es sei deshalb fraglich, ob ein Solarpark auf der Fläche genehmigungsfähig sei. Selbst ein positives Votum des Ortsbeirates sei noch keine Garantie dafür, dass auch die Stadtverordneten dem Vorhaben ihre Zustimmung geben werden. Erst vor zwei Jahren hatten sich ein ähnliches Vorhaben in Bergsdorf abgelehnt. Dort sollte auf landwirtschaftlich genutzten Flächen entlang der Bahnlinie ein Solarpark errichtet werden. Nachdem sich der Ortsbeirat für das Vorhaben ausgesprochen hatte, gründete sich eine Bürgerinitiative, die Unterschriften gegen das Vorhaben sammelte.