Gerrit Freitag

Lawitz (MOZ) Das ist die abgesagteste Vereinsfeier, die wir je hatten." So begrüßte Karsten Jäckel, der Vorsitzende vom Kultur- und Sportverein Lawitz (KSV99) seine Mitglieder und Gäste zur Feierstunde. Im Vorfeld des 20. Gründungsjubiläums gab es einige Hürden zu nehmen: Das Vereinsfest stand sogar kurz vor dem Aus. Einige Service-Dienstleister hatten kurzfristig abgesagt, krankheitsbedingt musste auch das musikalische Rahmenprogramm angepasst werden. Doch das Ehrenamt zeigte Stärke und mit vereinten Kräften der Mitglieder, Helfer und durch den Förderverein der Feuerwehr konnte das kleine Dorffest doch stattfinden. Der Kreissportbund (KSB) übermittelte Grußworte und die Ehrennadel in Silber für Karl-Heinz Rothe sowie für Schatzmeister Andreas Mahlig. Darüber hinaus bekamen weitere Mitglieder die KSB-Ehrennadel in Bronze.

Durch die vor 20 Jahren gestiegene Einwohnerzahl entwickelte sich unter den Lawitzern der Wunsch nach mehr Sport- und Kulturveranstaltungen, insbesondere auch für Kinder- und Jugendliche. Bislang prägten der Männerchor, der Anglerverein und die Feuerwehr das gesellschaftliche Leben im Dorf. "Angefangen hatte alles mit Fußball und unser neuntes Gründungsmitglied, Klaus-Dieter Krüger, wurde 1999 gleich zum Vorsitzenden gewählt", erzählt Karl-Heinz Rothe, der den Weg und die Entwicklung des KSV prägte. Die Abteilung Tischtennis kam hinzu und lockte die erste Zeit viele junge Mitglieder. Doch die intensive Betreuung der Kinder und Jugendlichen ließ sich allein durch das Ehrenamt und zu wenige Trainer nicht aufrechterhalten und wurde aufgegeben.

Die größte Herausforderung bis heute ist es, genügend Nachwuchs zu finden: Junge Leute, die bereit sind, andere zu begeistern, vorgelebte Traditionen und das Ehrenamt fortzuführen. "Bis auf die Jugendfeuerwehr sind unsere Vereine recht stark überaltert", betont Rothe. Seit 2001 haben sich die Fastnachts- und Zamper-Aktivitäten mit eingereiht. Die Border-Line-Dancers und Country Kids mit Florian Lange, dem Norddeutschen Meister im Line Dance, zeigten bis 2016 auch überregional herausragende Auftritte. Doch für die Beständigkeit fehlte auch hier am Ende die genügende Anzahl von Kindern und Betreuern.

Mehr Zusammenarbeit als Ziel

Stark etabliert hat sich die Lawitzer Volleyballgruppe, die regelmäßig Turniere begleitet und Veranstaltungen durchführt. Das jährliche Volleyballturnier bildet den Auftakt für das Kinderfest, das der KSV mit anderen Vereinen und Interessengruppen regelmäßig durchführt. Zu einer großen Beliebtheit herangewachsen sind die geführten Wanderungen mit den sachkundigen Lawitzern. Die nächste Wanderung steht für den 13. Oktober im Kalender.

Weiterhin gibt es Bemühungen bestimmte Traditionen wie Fastnacht und Kirmes wachzuhalten. Zwar gab es in den zurückliegenden Jahren immer wieder Veranstaltungen dieser Art, dennoch gestaltet sich die regelmäßige Ausrichtung schwierig. Oft fehlen auch Räumlichkeiten, um bestimmte Veranstaltungen in einem größeren Rahmen aufzuziehen. Nicht alle Events, insbesondere zur kalten Jahreszeit, lassen sich in einem großen Festzelt abhandeln.

Mehr Zusammenarbeit wird von allen Seiten angestrebt, verbunden mit dem Wunsch, Lawitzer Traditionen – wie zum Beispiel das Fest der Vereine –, neuen Anschub zu geben.