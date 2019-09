Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die maroden Gehwege in der Stadt beschäftigen die Frankfurter (Stadtbote berichtete). Die MOZ hakte bei der Stadt nach, was gegen kaputte Bürgersteige und Treppen getan wird. Ein Ergebnis: Zwischen dem Bedarf von etwa 1,3 Millionen Euro, die für alle Reparaturen nötig wären, und zirka 506 000 Euro, die in diesem Jahr für die Instandsetzung eingesetzt werden sollen, klafft eine Lücke von fast 800 000 Euro.

Bis September wurden demnach 1 022 Quadratmeter Gehwege für 125 000 Euro repariert, so die Pressestelle der Stadtverwaltung. Dafür wurden bisher 19 Aufträge vergeben. Noch bis Ende des Jahres sollen 500 Quadratmeter im Juri-Gagarin-Ring, 120 in der Luisenstraße, 200 in der Rathenaustraße, 200 in der Hamburger und 130 Quadratmeter in der Stralsunder Straße saniert werden. Dafür seien laut der Stadt weitere 121 000 Euro eingeplant.

In den insgesamt 246 000 Euro sind allerdings nicht die investiven Mittel für die Straßensanierungen wie beispielsweise im Weinbergweg, in der Markendorfer Straße oder Leipziger Straße enthalten. Dort und in weiteren Bauvorhaben der vergangenen Jahre seien alle Gehwege erneuert worden, so die Pressestelle.

Die Schwerpunkte der Gehwegreparaturen richten sich nach der Verkehrssicherheit. Es werden zum größten Teil die Schadstellen repariert, bei denen die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer nicht mehr gewährleistet sei. Das bedeute, dass selten ganze Gehwegzüge, sondern nur einzelne Abschnitte repariert werden können, so Stadt-Pressesprecher Uwe Meier. In 2019 betraf dies die Gehwege Wulkower Straße in Booßen, Kantstraße, Rathenaustraße, Hellweg, Juri-Gagarin-Ring, Stralsunder Straße, Luisenstraße und Hamburger Straße. Ebenso spielt die Höhe der Frequentierung durch Verkehrsteilnehmer eine Rolle. So werden Gehwege, die weniger genutzt werden, erstmal nicht berücksichtigt.

Es fehlt an Geld

Im Haushalt gibt es keinen Posten explizit für Gehwege, sondern nur für die gesamte Straßenunterhaltung. Hierzu zählen etwa Ablaufreinigungen, Flickungen von Fahrbahnen, Instandhaltung von Radwegen und Treppen oder Unterhaltung unbefestigter Wege. Für eine fachgerechte Unterhaltung von Verkehrsflächen werden zwischen 1,70 Euro bis 2,10 Euro je Quadratmeter im Jahr benötigt. Davon ist Frankfurt seit vielen Jahren weit entfernt. In der Regel stand dem zuständigen Fachamt lediglich ein jährliches Budget von 30 bis 50 Cent pro Quadratmeter zur Verfügung. "Eine fachgerechte Unterhaltung war also nie möglich", so die Stadt.

Dieses Jahr wurde das Budget erstmals erhöht, auf rund 70 Cent je Quadratmeter – trotzdem zu wenig. Dazu komme, so die Stadtverwaltung, dass insbesondere Kleinstaufträge nur noch schwer zu "annehmbaren Preisen" vergeben werden könnten. Auch die drei Mitarbeiter vom Bauhof, die kleine Ausbesserungen an Gehwegen vornehmen, sind nur Tropfen auf den heißen (kaputten) Stein. Bis die Frankfurter wieder überall sorglos auf den Gehwegen wandeln können, wird es also noch eine Weile dauern.