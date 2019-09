Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Von Anwohnern war die Forderung seit geraumer Zeit mehrfach gekommen, ebenso aus Reihen der Stadtverordnetenversammlung. Jetzt wird die entsprechende Änderung auf den Weg gebracht: Die Storkower Zugbrücke und die angrenzenden Straßen sollen künftig nur noch von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von höchstens siebeneinhalb Tonnen befahren werden dürfen.

Der Hauptausschuss hat einen entsprechenden Beschluss am Donnerstagabend einstimmig empfohlen. Eine Entscheidung fällt damit nächste Woche in der Stadtverordnetenversammlung – und dürfte dort eine Formsache sein. Bislang darf der Abschnitt von Fahrzeugen mit maximal 30 Tonnen Gewicht passiert werden.

Zeit für Stellungnahmen

Allerdings können danach noch nicht sofort die entsprechenden neuen Verkehrsschilder aufgestellt werden. Wie Bauamtsleiter Christopher Eichwald im Hauptausschuss erläuterte, wird durch den Beschluss der Stadtverordneten zunächst nur das weitere Verfahren in Gang gesetzt: Die entsprechenden Unterlagen werden für eine Dauer von drei Monaten öffentlich ausgelegt, Bürger haben in dieser Zeit Gelegenheit, Stellungnahmen abzugeben. Sollten welche eingehen, müsste dann erneut die Stadtverordnetenversammlung beraten.

Gelten soll die Beschränkung nicht nur für die Zugbrücke, sondern auch in der Heinrich-Heine-Straße ab Hausnummer 50, am Seitenarm zur Fischerei, und auf der anderen Seite, in der Straße Altstadt, ab dem Abzweig Kirchstraße. Die Lenker von Fahrzeugen, die schwerer sind als siebeneinhalb Tonnen, müssen dann den Weg über die Burgstraße nehmen.

Die Stadtverwaltung nennt in ihrer Begründung für den Beschluss gleich mehrere Dinge. Wegen des weichen Untergrundes im Bereich Altstadt komme es dort zu immer stärkeren Schäden.

Auch die Substanz der Altbauten an der Straße könne besser geschützt werden, und obendrein werde mehr Verkehrssicherheit im Bereich der Altstadtkita geschaffen. Die Passage Heinrich-Heine-Straße/Altstadt ist bislang regelmäßig von Schleichverkehr betroffen, wenn Autofahrer, die aus nördlicher Richtung auf die Bundesstraße 246 wollen, die Ampelkreuzung Burgstraße/Schloßstraße umfahren wollen.

Ausnahmen von der neuen Regelung gelten in Zukunft nur im Notfall für Feuerwehr und Rettungsdienst. Außerdem müsste die Verbindung durch die Altstadt als Umleitungsstrecke herhalten, falls der Landesbetrieb Straßenwesen eines Tages die Burgstraße sanieren lässt.