Andreas Wendt

Potsdam (MOZ) Am kommenden Donnerstag soll am Ende des Tages die Zahl Null stehen. So hofft es die Brandenburger Polizei, die sich laut einer Mitteilung vom Freitag erstmals an "Edward" beteiligt. Edward steht für European Day Without A Road Death und existiert seit 2016. Ziel ist es, Verkehrsteilnehmer für die Risiken im Straßenverkehr zu sensibilisieren, wie Torsten Herbst vom Polizeipräsidium in Potsdam betont.

Symbol dieses Projekts ist die Zahl Null, diese stehe für das Ziel, die Zahl der Verkehrstoten an diesem Tag europaweit auf null zu reduzieren. Unter den Hashtags #ProjectEDWARD und #VisionZero will die Polizei des Landes Brandenburg über ihre Social Media Accounts an diesem Tag zu den häufigsten Verkehrsunfallursachen informieren.

Mit speziellen Kontrollen müssen Verkehrsteilnehmer an diesem Tag nicht rechnen. Der Polizei geht es Herbst zufolge darum, das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer für ihr eigenes Verhalten zu schärfen und sich selbst zu reflektieren. An dem Projekt beteiligen sich in diesem Jahr den Angaben zufolge 28 europäische Länder.