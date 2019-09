Andreas Wendt

Potsdam (MOZ) Die Meldungen sind leider Normalität geworden. "Autofahrer stirbt nach Kollision mit Baum" oder "Radfahrer von Lkw überrollt". Dramatische Schicksale, in eine 20 Zeilen-Meldung gepresst.

Nun aber gibt die Brandenburger Polizei die Zahl "Null" als Zielmarke heraus. Ein Tag ohne einen tödlichen Verkehrsunfall, und das in ganz Europa. Eigentlich eine Illusion, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, die Menschen auf den Straßen zu sensibilisieren, für die Gefahren, für die Risiken und vielleicht auch manche Leichtsinnigkeit am Steuer, die zwischen Leben und Tod entscheidet.

Insofern wird am Tag nach dem Edward-Projekt keine Statistik herangezogen, um messen zu können, ob die Beteiligung der Brandenburger Polizei an der europaweiten Aktion erfolgreich oder eine Enttäuschung war. Die Polizei möchte nichts weiter, als dass die Menschen in der Hektik des Alltags mit Verstand zwischen Gas- und Bremspedal wechseln und sich der Gefahren entlang der Straße bewusst sind. Wenn das mit "Edward" gelingt, kann man schon von Erfolg sprechen.