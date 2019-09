DPA

München (dpa) Der FC Bayern München spielt in der Fußball-Bundesliga wieder mit Philippe Coutinho und Ivan Perisic in der Startelf gegen den 1. FC Köln. Thomas Müller sitzt wie beim 3:0 in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad in der Champions League zunächst auf der Bank.

Trainer Niko Kovac nimmt im Vergleich zum vergangenen Mittwoch in der Startelf des deutschen Rekordmeisters zwei Umstellungen vor. Jérôme Boateng kommt neu in die Abwehrkette. Und für Kingsley Coman spielt Serge Gnabry auf dem rechten Flügel. Joshua Kimmich wechselt wieder ins Mittelfeld, wo er Thiago ersetzt.