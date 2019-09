Schülerpraktikantin Elena Wegener

Kloster Lehnin Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, geht in Kloster Lehnin noch einmal so richtig die Post. Zahlreiche Feste, Konzerte, Märkte stehen im Veranstaltungsplan für die letzten Monate des Jahres 2019 – z.B. das alljährliche Halloweenfest vom Feuerwehrverein Damsdorf, das Historische Schulfest in Reckahn, das Kartoffelfest in Netzen, Backtage in Emstal... Bei den vielen unterschiedlichen Angeboten wird wohl für jeden etwas dabei sein:

● 22.09. (Sonntag) Historisches Schulfest, Schloss und Rochow-Museum Reckahn, Reckahner Dorfstraße 27

● 28.09. (Samstag) Familienflohmarkt, Heinrich-Julius Bruns Grund- und Gesamtschule Lehnin, Goethestraße13, von 9-14 Uhr (Aufbau ab um 8 Uhr), Standgebühr 3 Euro, Anmeldefrist für eigenen stand bis Montag, 23.09.

● 28.09. (Samstag) Oktoberfest, Waldbühne Damsdorf, Alte Lindenstraße am Sportplatz, direkt an der Sportlerklause/Sportlerheim, ab 18 Uhr Blasmusik, ab ca. 20 Uhr Tanz im Zelt

● 03.10. (Donnerstag) Backtag, Backofenmuseum Emstal, Emstaler Hauptstraße 21

● 03.10. (Donnerstag) Trechwitzer Kürbiswiegemeisterschaften, Freizeit und Jugendverein - Schenkenbergerstraße 21, um 14 Uhr

● 05.10. (Samstag) Chemblakonzert, Zisterzienserkloster Lehnin, um 17 Uhr

● 12.10. (Samstag) Musicalabend von und mit dem Duo "Sturmfeuer" (Christina und Axel Press), Lehnin, Belziger Straße 11, um 18.30 Uhr

● 19.10. (Samstag) Kartoffelfest, Sport- und Gemeindezentrum Netzen, Seestraße 18, um 18 Uhr

● 30.10. (Mittwoch) Halloweenfest, Freiwillige Feuerwehr Rietz e.V.Feldstraße 1, um 17 Uhr

● 30.10. (Mittwoch) Halloweenfest vom Feuerwehrverein Damsdorf, am 17. und 24. September Kartenumtausch und am 15. und 22. Oktober Kartenvorverkauf

● 08.11. bis 10.11. (Freitag bis Sonntag) Kleintierzüchter Ausstellung, Turnhalle Nahmitz, um 10 Uhr

● 09.11. (Samstag) Tanz in den Herbst, Sport- und Gemeindezentrum Göhlsdorf, Kirchstraße 1, um 19 Uhr

● 11.11. (Montag) Eröffnung der 50. Session, Lehniner Karnevalsverein e.V. , Michelsdorf, Alte Bäckerstraße 11a, um 18.11 Uhr

● 17.11. (Sonntag) Volkstrauertag, Kirche Grebs, um 15.30 Uhr

● 23.11. (Samstag) Adventsfest, Freiwillige Feuerwehr Nahmitz e.V., Alte Göhlsdorfer Straße 27, um 13 Uhr, mit Plätzchen backen und Feuerschale bei Feuerwehr

● 30.11. (Samstag) Weihnachtsbasteln, Ortswehr Netzen Konsumgasse, um 14 Uhr

● 01.12 (Sonntag) J.S Bach Weihnachtsoratorium, Zisterzienserkloster Lehnin, Klosterkirchplatz 20, Singschule Kloster Lehnin, um 17 Uhr, Lehniner Kantorei, Gäste, Solisten Berlin Baroque, Gerhard Oppelt, Leitung, Eintritt 15 Euro, ermäßigt 12 Euro

● 08.12. (Sonntag) Nikolausfest, Schloss und Rochow-Museum Reckahn, Reckahner Dorfstraße 27, um 13 Uhr, Feier in Kooperation mit der Brandenburger Bank und Weihnachtskonzert in der Barockkirche

● 08.12. (Sonntag) Adventsmarkt, Museum "Historischer Dreiseitenhof" Dorfanger 12 um 14 Uhr

● 08.12. (Sonntag) Lehniner Advents-und Weihnachtsliedersingen, Evangelische St. Marien-Klosterkirchengemeinde Lehnin Klosterkirchplatz 20, um 15 Uhr Gemeindesingen mit Kaffee und Kuchen mit der Lehniner Kantorei und der Singschule Kloster Lehnin

● 22.12 (Sonntag) Weihnachtskonzert von und mit dem Duo "Sturmfeuer" (Christina und Axel Press), das Café - der Laden, Lehnin, Belziger Straße 11, um 18.30 Uhr

● 31.12. (Dienstag) Feuerwerk für Orgel, Zisterzienserkloster Lehnin, Silvesterfeier ab 17 Uhr