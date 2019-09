red

Wiesenburg Anna Wierer und Alina Pronina begeben sich auf eine musikalische Reise, die gegensätzliche Blickwinkel aufgreift, mit ihnen spielt und die Verschiedenheit als Quelle für Neues versteht. Das Programm der beiden Musikerinnen bewegt sich zwischen den Klangwelten der Klassik, des Impressionismus und der Moderne.

Das offenbart bereits der erste Blick auf das Programm, denn die Komponisten, angefangen von Carl Philipp Emanuel Bach bis zu Claude Debussy, verfassten ihre Werke in einer eigenständigen Musiksprache, die ihrer Zeit voraus war. Was damals oftmals auf Unverständnis oder gar Unmut stieß, ist für uns heute musikalische Klassik. Debussys Triosonate ist ein Spätwerk des Meisters, das von Franco Cesarini als Duofassung bearbeitet wurde und in dieser Form nur selten gespielt wird. "Chanson und Badinerie" sind zwei von ganz wenigen Stücken von Pierre Camus, also gleichfalls eine kleine Entdeckung der französischen Romantik. Auf dem Programm steht eine Sonate des französischen Pianisten und Komponisten Francis Poulenc, ein spätromantisches Kammermusikwerk des 20. Jahrhunderts. "Zwischen den Welten" bestimmt auch die Programmatik des russischen Komponisten Dimitri Tchesnokov, der musikalisch von den französischen Impressionisten geprägt wurde. In seiner Musik verbindet er ganz eigene Harmonien, Klänge und folkloristische Elemente – das führt klanglich in eine sehr eigene Phantasiewelt, zu hören in seiner "Rhapsodie Japonaise", einer deutschen Erstaufführung.

"Zwischen den Welten", die geografisch nah, aber politisch weit entfernt liegen, bewegen sich die beiden Musikerinnen: Sie kommen aus Russland und der Ukraine und leben nun in Deutschland. Zu erleben am kommenden Sonntag, 29. September, um 16.00 Uhr im Schloss Wiesenburg. Tickets sind für 20 Euro im Schlossturm Wiesenburg oder an der Abendkasse zu erwerben oder unter www.festspiele-mb.de zu bestellen.