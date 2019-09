Uwe Wuttke

Berlin "Kämpfen und siegen" lautete der Slogan der Fans, den sie ihren Lieblingen vor der Partie verbal und lautstark entgegenfeuerten. Und die Fußballer von Hertha BSC folgten der Forderung aus der Ostkurve.

Sie rangen in einer intensiven Partie Aufsteiger SC Paderborm am Sonnabend vor rund 44 000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion nieder und feierten im fünften Anlauf ihren ersten Saisonsieg in der Bundesliga.

"Das war ein extrem wichtiger Erfolg", freute sich anschließend Mittelfeldspieler Marko Grujic. Und Angreifer Davie Selke ist nun "hundertprozentig überzeugt, dass bei uns der Knoten geplatzt ist". Einig waren sich beide, dass nach dem Erfolg "in einer schwierigen Partie" nun der Ballast der zuletzt drei Niederlagen in Folge gegen Wolfsburg, Schalke und Mainz abgefallen ist.

Dass ein Duell Letzter gegen Vorletzter kein Leckerbissen wird, war im Vorfeld schon klar. Und so entwickelte sich die Anfangszeit zu einer echten Abtastphase. Immer wieder spielten die Berliner den Ball hinten über die Abwehrreihe, statt gezielt in die Offensive umzuschalten. Sehr zum Verdruss von Trainer Ante Covic, der seinen ersten Sieg in der Bundesliga überhaupt feierte.

Die deutlich besseren Abläufe demonstrierten die Gäste aus Ostwestfalen. Immer wieder lief der Ball flüssig durch ihre Reihen. So kamen die Paderborner zu zahlreichen Torabschlüssen. Am Ende der ersten Hälfte lautete die Bilanz 8:1 für das Team von Trainer Steffen Baumgart.

Doch die Berliner führten. Aus zwei Gründen. Der Schnelligkeit und Dribbelstärke von Javairo Dilrosun und der defensive Stabilität von Dedryck Boyata.Der niederländische Angreifer sorgte mit einem formidablen Solo durch die gesamte Paderborner Abwehr samt souveränem Abschluss für die 1:0-Führung der Hauptstädter. Es war allerdings die einzige wirklich gefährliche Angriffssituation für die Hertha, weilTrainer Covic sichtbar auf eigene Konter setzte und dem SCP den Ball überließ. Die zahlreichenKontergelegenheiten vergaben die Platzherren indes durch schlampige Pässe von Ondrej Duda, Davie Selke und Marko Grujic.

Dass es bis zur Pause bei der Führung blieb, verdankte die Mannschaft aber dem starken, manchmal schon provokanten Stellungsspiel von Boyata, der dem Gegner auch mal an der Mittellinie den Ball abluchste oder den Schuss von Ben Zolinski abblockte (28.). Und kam doch einmal der Ball aufs Tor, war Torwart Rune Jarstein gegen Zolinksi Kopfball (13.) und Michels Schuss (27.) zur Stelle . Wie angespannt beide Teams waren, zeigte sich nach dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Frank Willenborg. Der Referee musste Selke und Jürgen Gjasula nach einer Rangelei auf dem Weg in die Kabine noch jeweils Gelb zeigen.

In der zweiten Hälfte schienen die Berliner schnell auf dem Weg zum ersten Saisonsieg. Nach einer Eingabe von Dilrosun von der linken Seite markierte Dortmund-Leihgabe Marius Wolf mit einem trockenen Schuss in die Torwartecke das 2:0 (52.). Doch Paderborn antwortete postwendend durch Zolinkski Anschlusstreffer nur 100 Sekunden später.Es entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie in der die Herthaner gleich zweimal vergeblich über einen dritten Treffer jubelten. "Ich glaube die erste Situation war haarscharf", befand Selke. Der Stürmer scheiterte mit seinem Schuss an Paderborns Torwart Jannik Huth, den Abpraller versenkte der eingewechselte Vladimir Darida. Dann wurde es kurios, denn der Schiedsrichter zeigte Abseits von Selke an. Der folgende Videobeweis wurde an der Anzeigetafel erst als Tor angezeigt, doch in den aufbrandenden Jubel, folgte die Korrektur – Abseits. #

Bei zweiten vermeintlichen Treffer durch Selke stand der Stürmer dann deutlich im Abseits. So blieb es bei einem hart erkämpften, dafür umso mehr umjubelten ersten Erfolg für die Hertha, die in der Tabelle aber noch um einen Treffer hinter Lokalrivalen Union in der Tabelle auf Platz 15 rangiert.