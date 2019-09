DPA

Mainz (dpa) Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich schaut zuversichtlich auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr.

"Wir können mit diesem Kader um den Titel mitspielen", sagte er im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. "Die meisten Weltmeister sind nicht mehr da. Jetzt ist unsere Generation gefragt."

Allerdings sagte der 24-jährige Mittelfeldspieler auch: "Vor dem Hollandspiel war ich noch etwas selbstbewusster. Wir sind noch nicht so weit, da fehlt noch etwas." Anfang September hatte die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw mit 2:4 in der EM-Qualifikation in Hamburg gegen die Niederlande verloren. "Nach einem Spiel, das man verliert, sollte man nicht alles über den Haufen werfen."

Zur Diskussion um die Torhüter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen sagte der 44-malige Nationalspieler: "So wie Manu derzeit hält, gibt es keine Frage, wer im Tor steht." Aus der Tatsache, dass Löw auch zu Neuer hielt, als der vor der WM 2018 verletzt war, schließt Kimmich: "Er ist aus DFB-Sicht die ganz klare Nummer eins." Ter Stegen attestierte der Münchner aber, sich korrekt verhalten zu haben: "Das, was der Marc gesagt hat, war nichts Schlimmes. Er hat nur gesagt, dass er enttäuscht ist. Natürlich kann ich das verstehen."