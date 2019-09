Uwe Stemmler

Briesen (MOZ) Enteignung, Zerstörung ländlicher Idylle – solche starken Wortgeschütze werden derzeit in Briesen aufgefahren. Der Grund ist alt: Seit 30. Januar 1997 ist der Bebauungsplan Damaschkeweg rechtskräftig. Seit einigen Monaten soll er weiter umgesetzt werden, die Nachfrage nach Bauland in Briesen ist hoch. Das bringt etliche Anwohner im Ortsgebiet Kersdorf auf die Palme. Das Bürgerbündnis nahm sich ihrer Wut an.

"Die halbe Fraktion wohnt dahinten. Deshalb engagieren wir uns so", gestand Rene Noske in einer Einwohnerversammlung, zu der er am Mittwoch in seine Gaststätte Kaiserstuben eingeladen hat. Das Bürgerbündnis und der CDU-Abgeordnete Armin Gebauer sehen nur eine Lösung: Der B-Plan muss aufgehoben werden. Allerdings haben sie in der Gemeindevertretung keine Mehrheit. Noske forderte die rund 70 Versammelten auf, am nächsten Tag zur Sitzung des Gremiums zu kommen, um Druck auszuüben.

Gut ein Dutzend war dann im Versammlungsraum der Feuerwache. Und harrte zunächst aus. Zwölf Beschlussvorlagen wurden abgehandelt, bis Noske anhob: Eine Anwohnerversammlung habe "ziemlich eindeutig" die Meinung vertreten, den B-Plan Damaschkeweg aufzuheben, deshalb beantrage er, das Thema in die Ausschüsse zu verweisen. Bürgermeister Jörg Bredow bat ihn, den Antrag schriftlich einzureichen.

Noske stellte den Antrag, das laufende Umlegungsverfahren sofort zu stoppen. Zur Erklärung: Das nordwestliche Wohngebiet im B-Plan muss in praktikable Grundstücke aufgeteilt werden und es braucht Straßen, deshalb werden Privatgrundstücke durch- oder beschnitten. Einige befürchten, dass ihnen so Eigentum weggenommen werde. Das sei falsch, hatte Hilmar Kussatz (Bürger für Briesen) schon in der Kneipen-Versammlung gesagt.

Durch das Umlegungsverfahren wird jeder Betroffene ein Äquivalent erhalten. Dieses Verfahren hatte die Gemeindevertretung im Frühjahr beschlossen. Und über einen Beschluss darf laut Geschäftsordnung nur dann im gleichen Jahr neu verhandelt werden, wenn sich "die Sach- und Rechtslage wesentlich verändert hat". Die ist unverändert. Es gibt einen rechtskräftigen B-Plan.

Der Plan sei damals nicht diskutiert worden, sagte ein Bürger, Dirk Schulze. Bauamtsleiter Ron Gollin warf ein, auch damals musste ein B-Plan das normale Verfahren durchlaufen, mit öffentlichen Sitzungen in allen Gremien, öffentlicher Auslegung. "Wenn jemand das damals nicht genutzt hat, bedeutet das nicht, dass es nicht öffentlich war." Dieser Prozess begann 1992; 2005 folgen letzte Beschlüsse dazu. Schulze legte nach: In Kersdorf gebe es jetzt 600 bis 700 Einwohner. Wenn weitere 90 Grundstücke hinzukommen, zerstöre das den dörflichen Charakter.

60 Wohneinheiten

Es gehe um rund 60 Wohneinheiten, wurde richtiggestellt. Nicht jeder, der Bauland hat, müsse oder wolle das nutzen oder verkaufen. Er gehe davon aus, dass es maximal 40 neue Wohngrundstücke werden, sagte Ralf Jurgeleit, ebenfalls Anwohner. Er wäre sehr verärgert, wenn der B-Plan aufgehoben wird. Bauamtsleiter Gollin erklärte dazu: Dann wird das gesamte Gebiet, einschließlich Kiefernweg, wieder Außenbereich ohne Baurecht. Hans-Detlef Bösel (Bürger für Briesen) warnte: Die Wertigkeit der Grundstücke würde deutlich sinken, alle bisher bereits stattgefundene Bautätigkeit würde rechtlich in Frage gestellt.

Die Betroffenen könnten Schadenersatzforderungen an die Gemeinde stellen. Dann fügte er hinzu: "Als Gemeindevertretung sind wir für das Wohl der Gemeinde tätig. Wir tun ihr keinen Gefallen, wenn wir auf 60 Grundstücke für die nächsten Jahre verzichten. Wir brauchen sie für junge Familien, um die Schule, Kita und Hort zu füllen, um die Zukunft von Briesen zu sichern."