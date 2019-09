MOZ

Bernau Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird es in der kommenden Woche wegen Bauarbeiten zu mehreren Straßensperrungen im Stadtkern von Bernau beziehungsweise in Ortsteilen kommen. Den Anfang wird am Montag die Karlstraße in Schönow machen. Auf Höhe der Hausnummer 16 ist die Straße tagsüber wegen eines Kraneinsatzes voll gesperrt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch.

Von Dienstag bis Freitag wird außerdem der Ladeburger Weg in Lobetal auf Höhe der Hausnummern 1 bis 3 gesperrt sein. Grund hierfür ist der Bau eines Schmutzwasserhausanschlusses.

Für Mittwoch ist außerdem in der Bernauer Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 7 ein Kraneinsatz geplant. Er soll von 7 bis 12 Uhr dauern. Während dieser Zeit kann die Bahnhofstraße nicht durchgängig befahren werden. In diesem Zusammenhang wird die Einbahnstraßenregelung in der Bahnhofstraße sowie in der Hussitenstraße aufgehoben.