Marco Marschall

Joachimsthal An der Südseite des für den kleinen Ort recht raumgreifenden Gotteshauses erinnert nichts mehr an das Grau vergangener Jahre. Ein hell leuchtender Ton strahlt Einwohnern und Besuchern des Städtchens entgegen. Vor einem Jahr wurde dort zwischen den Zwillingstürmen der Joachimsthaler Schinkelkirche die restaurierte Uhr eingesetzt – das i-Tüpfelchen für diesen Abschnitt. Im Dezember, so teilt Pfarrerin Beatrix Spreng mit, muss die Kirche nun rundherum fertig sein. Die Nordseite ist es noch nicht, nun allerdings eingerüstet. Und so lange das Gerüst steht, kann auch an den feinen Details der Fassade gearbeitet werden, wie sie dem Antlitz auf der Südseite seinen besonderen Charme verliehen haben. Reicht das Geld nicht, bleibt es bei der "Simpelvariante" mit neuer Farbe.

Beatrix Spreng versucht eifrig noch Spender zu akquirieren, um die Dachkrönung historisch ausarbeiten zu lassen, den Zahnfries freizulegen und zu reparieren, Fialköpfe instand zusetzen. Doch noch reicht das Geld dafür nicht. Die Stadtverordneten von Joachimsthal haben kürzlich einer Spende von 10 000 Euro für die Arbeiten am Haus zugestimmt. Der Verband der Metall- und Elektroindustrie hat wie bereits zuvor schon unterstützt, genauso wie Gewerbetreibende. Beim Landkreis Barnim und bei der Denkmalschutzbehörde hat Beatrix Spreng noch einmal einen Antrag auf Restmittel gestellt.

"Wir arbeiten uns von Fenster zu Fenster durch. Bis das Geld alle ist", erklärt die Pfarrerin, die seit Beginn des Projekts viel Routine mit Förderanträgen bekommen konnte. Doch wie viel braucht es, um den Rest nach Wunsch zu sanieren? "Was wir uns erträumen sind 60 000 Euro", sagt sie. "Aber das werden wir nicht schaffen", schickt Spreng hinterher. Realistisch seien 10 000 bis 15 000 Euro. Kommt etwas oben drauf, ließen sich die beteiligten Firmen auch länger binden, meint die Pfarrerin. "Die sind uns treu. Die ziehen durch."

Pfarrerin geht 2020

Egal ob auf der Nordseite noch das Maximum herausgeholt wird, werden am Ende etwa eine Million Euro in die Kirchensanierung geflossen sein. Dazu gehörte zu Beginn auch der Austausch gewaltiger Dachbalken und die Neueindeckung des Daches. Innen wird vorerst nichts mehr gemacht, so viel steht fest. "Das wäre ein völlig neues Projekt und muss dann neu konzeptioniert werden", sagt Beatrix Spreng. Aber wenn außen alles schön sei, fänden sich für innen vielleicht auch Unterstützer, hofft sie. Dieses Unterfangen wäre allerdings Sache ihres Nachfolgers. Die Joachimsthaler Pfarrerin verabschiedet sich 2020 in den Ruhestand.