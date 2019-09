Was kommt als Nächstes? Kevin Werth und Jakob Schröder (r.) bereiten auf dem Marktplatz ihre nächste Moderation vor. Im Vorjahr hatten sie zum ersten Mal durch das Programm geführt. © Foto: Anett Zimmermann

Wieder mit dabei: das Landespolizeiorchester, das unter der Leitung von Jürgen Bludkowsky wegen der Bauarbeiten in der Marienkirche diesmal in der Turnhalle der Grund- und Oberschule "Salvador Allende" auftrat. © Foto: Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Ein hundertfaches "Guten Morgen!" schallte Yellicat alias Bettina Flüss kurz nach zehn Uhr auf dem Marktplatz entgegen. Ringsum nur fröhliche Gesichter. Bei den kleinen wie den großen Leuten, darunter Erzieher, Lehrer, Sozialarbeiter, Mütter und Väter, Großeltern und natürlich viele andere Beteiligte, die den Jüngsten erneut ein tolles Fest bereiten wollten. Peter Küster vom Organisationsteam versprach zudem, dass es am Nachmittag noch voller auf dem Markt und in der Wilhelmstraße werden würde. Schließlich seien Gruppen aus Bad Freienwalde sowie den Ämtern Barnim-Oderbruch und Falkenberg-Höhe noch unterwegs und müssten die älteren Kinder erst einmal die Schulbank drücken.

Bevor es richtig los ging, bat Peter Küster allerdings um ein kurzes Innehalten für Gabriela Grzona. Die Mitarbeiterin der Awo-Kita "Marie Juchacz", die bei den beiden vorangegangenen Weltkindertagsfesten mitgewirkt habe, sei zu Wochenbeginn gestorben, berichtete er und so trugen einige ihrer Kollegen nun auch Trauerflor.

Piratenstück und Wochenmarkt

Auf den Anlass des Tages und die Kinderrechte, darunter das auf Bildung, gingen kurz darauf Mädchen und Jungen der beiden dritten Klassen der Grund- und Oberschule "Salvador Allende" mit ihrem Piratenstück ein. Wer den Wochenmarkt suchte, der jeden Freitag auf dem Marktplatz stattfindet, wurde ebenfalls fündig – die Händler hatten ihre Wagen und Stände diesmal auf dem kleinen Parkplatz an der Eiche aufgebaut. Dort trafen sich vor allem die Älteren, kauften ein, hielten den einen oder anderen Schwatz und genossen ebenfalls den Sonnenschein.

Am frühen Nachmittag donnerten die Seifenkisten gleich nebenan von der Startrampe gen Bahnhof. Den Sieg holte sich Moritz mit einem selbst gebauten Gefährt mit 12,33 Sekunden vor Jason (13,44) und Leonie (13,53). Und das Staunen und die Fruede wurde bei der Siegerehrung angesichts der Preise – darunter eine Rennbahn für Moritz – noch größer. Neues Spielzeug, darunter Tischtennisschläger und Bälle, spendierten die Frauen des Distrikts 86 von International Inner Wheel aus dem Südwesten Deutschlands für den Blauen Bus des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Oderbruch. Sie hatten sich vor zwei Jahren bereits an der Finanzierung des neuen mobilen Jugendzentrums für die Region beteiligt.

Und dann ließ es sich Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) an diesem besonderen Tag nicht nehmen, das gerade neu gewählte Kinder- und Jugendparlament vorzustellen. Es hat elf Mitglieder und soll künftig alle zwei Monate tagen.