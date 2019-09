Markantes Haus direkt am Marktplatz: Im Frizz in Seelow werden Kinder und Jugendliche auf gleich drei Etagen betreut. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Das Seelower Frizz wird jetzt von einer Frau geführt. Nicole Busse hat die Leitungsfunktion der Seelower Kinder- und Jugendeinrichtung übernommen und fühlt sich mittlerweile auch angekommen. "Aber ich hätte nie gedacht, dass man so viel vor dem Computer sitzen muss", sagt die 42-Jährige. Bislang kam die Diedersdorferin ja auch eher aus dem praktischen Arbeitsbereich. Zehn Jahre hat sie in der Lebenshilfe gearbeitet, als Heilerziehungspflegerin etliche Behinderte betreut. "Danach habe ich nochmal eine Erzieherausbildung rangehangen", erinnert sich die schlanke Blondine. Gearbeitet habe sie daraufhin im Kindergartenbereich in zwei verschiedenen Einrichtungen.

Neue Herausforderung

Irgendwann kamen für die Ehefrau und Mutter zweier Kinder die typischen Fragen zur beruflichen Zukunft. Was will ich? "Ich suchte einfach eine neue Herausforderung", sagt sie über ihre Bewerbung als Leiterin des Frizz. Träger der Einrichtung ist die Kindervereinigung Seelow. Der Verein führt zum einen das Seelower Haus, betreibt seit 2014 aber auch die Europäische Naturerlebnisstätte Oderberge-Lebus. Zwei große Häuser mit viel Angebot. Zu viel für einen Leiter, der bislang Jens Lawrenz war. "Er kümmert sich jetzt ausschließlich um Oderberge-Lebus, ich leite das Frizz", erklärt Nicole Busse und hat gut zu tun.

Viele neue Ideen habe sie ins Frizz mitgebracht. "Kinder wollen nicht mehr basteln und Brettspiele machen, sind lieber mit neuen Medien unterwegs." Diese zu nutzen, die Wege wolle sie mit ihrem Team (zwei Mitarbeiter, drei Praktikanten, ein BUFDI) den 6- bis 16-Jährigen zeigen. "Es hilft nichts zu meckern, dass Kinder das Handy weglegen sollen. Besser ist es wie man es im Alltag einbindet." Es gebe viele raffinierte Apps, die man nutzen kann. "Da wird es einfach das Spielerische und das Digitale miteinander zu verbinden."

Ein weiteres ihr wichtiges Thema ist die Prävention. Kinder und Jugend zu Drogen, Alkohol und Gewalt zu sensibilisieren. Dafür wünscht sie sich eine enge Zusammenarbeit mit den Schulen, mit dem CVJM und dem Sozialraumtreff, um gemeinsam für Kinder und Jugendliche da zu sein. In Planung sei beispielsweise ein Drogenparcour für alle Schulen Seelows.

Praktisch sichtbar geändert hat die Leiterin auch schon das Raumkonzept im werktags von 14 bis 18 Uhr geöffneten Haus. So habe man jetzt einen Raum fürs Musizieren, einen Kreativbereich und wird gerade ein Raum für Bauen, Konstruieren und Experimentieren eingerichtet. "Außerdem habe wir noch eine Ecke für Digitales, wo altersgerechte Spiele an Konsolen gespielt werden können. Und viele Kinder hier, meist sind es 15- 25 Kinder am Tag (Wunsch wäre noch mehr) , treffen sich auch einfach zum Billard, Dart und Tischtennis."

Der ausgebaute Dachboden ist buchbar für Events z.B. Geburtstagsfeiern. Dieser wird fürs Tanzen, Spielen, Toben und Feiern genutzt. Viele gutlaufende AGs – wie Kreatives Gestalten, Keramik und Kochen/Backen – gebe es im Haus, aber auch Ausflüge und Ferienfahrten werden organisiert. Gibt’s Wünsche für die Zukunft? "Gern Spendengeld, aber auch Akteure für Jugendtanz, Sport und Selbstverteidigung", sagt Nicole Busse.

Kontakt-Tel. 03346 843333