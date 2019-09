Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Zum Erntedank auf seinem Herbst-Straßenfest lädt der Verein Siedlersparte Premnitz ein. Am Anger in der Mühlensiedlung wird am 28. September gefeiert, Beginn ist um 16.00 Uhr.

Jungen und Mädchen der Premnitzer Kita Flax und Krümel eröffnen das Fest mit ihrem Auftritt. Die Kita war jüngst auch beim Kreiserntefest in Paaren/Glien dabei und gestaltete das Programm auf der Bühne. Dort wurde Lea Worf zur Erntekönigin des Havellandes gekürt - die Premnitzerin wird das Fest der Siedlersparte ebenso besuchen. Von der Ernte des Jahres 2019 zeugt ein Obst- und Gemüsemarkt, den die aktiven Frauen der Siedler gestalten. Die schönsten und größten Stücke des Marktes werden prämiert.

Den Jüngsten steht beim Fest eine Hopseburg zum Austoben zur Verfügung, in der Dämmerung startet der Lampionumzug durch die Siedlung. Er wird musikalisch vom Premnitzer Spielmannzug begleitet. Außerdem haben die Kinder die Möglichkeit, Luftballons mit ihren Grüßen vom Fest aufsteigen zu lassen. In den Nachthimmel lassen die Siedler um 22.00 Uhr ein Feuerwerk steigen. Der Abend ist geprägt von Musik und Tanz, bis 24.00 Uhr legt DJ Michael Heidenreich auf.