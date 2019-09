Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Noch bis zum 6. Oktober hat in Frankfurts Partnerstadt Heilbronn die Bundesgartenschau geöffnet. Schon jetzt steht fest: die BUGA 2019 war ein Publikumsmagnet. Vor wenigen Tagen konnte die zweimillionste Besucherin begrüßt werden. Aus Frankfurt war unter anderem zur Eröffnung im April eine Delegation an den Neckar gereist. "Die BUGA begeistert die Menschen in Heilbronn und weit darüber hinaus", sagte Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel. Auch Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH, freute sich: "Diese Zahl zeigt, dass unser Konzept aufgegangen ist."

Das Ausstellungsgelände befindet sich auf einer ehemaligen Gewerbebrache mitten im Stadtzentrum. Besonders herausragend ist neben wechselnden Blumenschauen, Themengärten, Gartenkabinetten die integrierte Stadtausstellung: Mit der BUGA wurde auch der Grundstein für ein neues Stadtviertel gelegt. 22 Wohn- und Geschäftshäuser bilden den ersten Bauabschnitt des Stadtquartiers Neckarbogen für künftig 3500 Einwohner. Die BUGA strebt insgesamt eine Besucherzahl von 2,2 Millionen an. Die große Abschlussfeier findet am 6. Oktober statt.

Mehr Informationen zu Anreise, Übernachtungsmöglichkeiten, Eintrittspreisen und Veranstaltungen unter: Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.buga2019.de.