Falkensee Kennen Sie die Maxim-Gorki-Schule? Wissen Sie, wo einst die Hans-Coppi-Kaserne stand? Oder die riesigen Hallen der DEMAG-Werke? Wer war Sigurd Syversen und was hat das Leben des Norwegers mit Falkensee zu tun? Wer kennt die "Tote Villa" und weiß, warum sie diesen Namen trägt? Wer die aufgezählten Orte kennt und beim Lesen vielleicht von eigenen Erinnerungen eingeholt wurde, der gehört wohl zu den "Urfalkenseern" und dürfte zu den Orten selbst einiges zu erzählen haben. Für jene, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten dazu kamen, ist es umso erstaunlicher zu erfahren, dass Falkensee nicht nur ruhige Vorortsiedlung war.

So trafen sich kürzlich "Alt- und Neufalkenseer" zu einer gemeinsamen historischen Stadtrundfahrt mit dem Fahrrad. Damit haben die Touren einen schönen Nebeneffekt. Man lernt manch Zeitzeugen gleich selbst kennen.

Initiiert werden die Touren von der Stolperstein Vorbereitungsgruppe Falkensee und Osthavelland. Seit dem vergangenen Jahr bietet die Gruppe kostenlose Rundgänge oder Radfahrten zu den Stolpersteinen an. Die liegen zum Teil recht weit entfernt auseinander. So lag es auf der Hand, die Rundgänge mit anderen historischen Orten zu verbinden. Wege, Orte, an denen man vielleicht täglich vorbeifährt, möglicherweise achtlos, bekommen eine Bedeutung. Ein wenig den Staub zur Seite gewischt, am Mörtel gekratzt und es wird lebendig, was einst vor der eigenen Haustür geschah.

Was heute als Kulturhaus "Haus am Anger" bekannt ist, wurde 1897 als Schule erbaut. Unten waren die Klassenzimmer, oben die Lehrerzimmer untergebracht. Bis 1987 war hier die Maxim-Gorki-Schule, die Vorläuferin der heutigen Kant-Schule. In den zwei Jahren bis zum Mauerfall wurde es als Pionierhaus genutzt.

"Schnell zubetoniert und vergessen", sagt Thomas Lenkitsch, Mitglied der Stolperstein Vorbereitungsgruppe. Lenkitsch macht aus seinem Unmut, wenn es um den Umgang mit der Geschichte der Stadt geht, keinen Hehl. Von der früheren Hans-Coppi-Kaserne ist heute jedenfalls nichts mehr zu sehen. Auf dem Areal am Spandauer Platz stehen Möbelhaus, Heimwerkermarkt und Tankstelle. Hier wurden einst Grenzsoldaten ausgebildet. Sie kamen aus der gesamten DDR und meist aus kleinen Orten, selten aus den Städten, wie ein Mitradelnder zu erzählen weiß. Die Kaserne war abgeriegelt, man sorgte dafür, dass die jungen Männer nicht heimisch wurden, schürte absichtlich Misstrauen in der Truppe. "Hier wurden Schießautomaten ausgebildet", sagt Lenkitsch.

Gegenüber des Bahnhofs Albrechtshof, also schon in Berlin, aber sich nach Falkensee erstreckend, standen einst die riesigen Werkshallen der DEMAG. Drei Hallen, 58 Meter breit, 100 Meter lang. Auf dem alten Foto erinnert dies ein bisschen an die "Erholungsbauten" in Prora, nur ohne Ostsee. Ein Reichsbahnausbesserungswerk war es ursprünglich, später mussten Zwangsarbeiter hier Panzer und Panzer-Granaten herstellen. Bis April 1945 wurde produziert. Die Anlage überstand den Krieg ohne Bombenschäden, die Hallen wurden demontiert oder gesprengt. Die Backsteine der Bauten sind übrigens heute noch sichtbar, sie wurden an anderer Stelle verbaut. So zum Beispiel an den Bauernhäusern an der Nauener Chaussee am Bahnübergang.

Weiter ging es zum Geschichtspark, zum ehemaligen KZ Sachsenhausen-Außenlager Falkensee. Gefangene aus ganz Europa waren hier interniert. Einer von ihnen war der Norweger Sigurd Syversen. Bis zu seinem Tod 2016 ging Syversen regelmäßig in die Schulen Norwegens und berichtet von dem, was er im KZ in Falkensee erlebt hatte. Mit "Weißen Bussen" ließ er Jugendliche nach Falkensee fahren und kam selbst einmal im Jahr zurück an den Ort des Grauens. Das Lager erstreckte sich auch jenseits der Spandauer Straße bis zum heutigen Falkenmarkt.

Die sogenannte "Tote Villa" wurde in den 1930er Jahren errichtet. Historische Aufnahmen zeigen, das Gebäude ist deutlich größer, als es auf dem ersten Blick erscheint. Heute ist die Villa in Privatbesitz, wirkt frisch und kein bisschen tot. "Vorbildlich saniert", sagt Ines Oberling, Sprecherin der Stolperstein-Gruppe. Den speziellen Namen erhielt das Gebäude aber erst zu DDR-Zeiten. "Tote Villa" hieß das Gebäude in der Haydn-Allee weil es den Leuten unheimlich war. Denn offiziell wohnte dort niemand und dennoch brannte regelmäßig das Licht. Die Villa diente dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) als Gästehaus. Es geht das Gerücht, Günter Guillaume, der Spion, der es bis an die Seite des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt schaffte, habe die erste Nacht nach seiner Flucht in der Villa verbracht.

Steine gegen das Vergessen

Der Stolperstein für Kurt Wolfgang Skamper wird wohl noch einmal den Platz wechseln müssen. Der mittellose Skamper war 1941 nach Lodz deportiert und 1942 dort ermordet worden. Sein Stein liegt in der Lortzingallee, allerdings, wie sich gerade erst zeigte, vor dem falschen Grundstück. Zu den ersten in Falkensee verlegten Stolpersteine gehört der für Bruno Borchardt. Der Physiker und sozialdemokratische Politiker saß im Stadtparlament von Charlottenburg. Das Haus in der Schönwalder Straße hatte er erst 1937 erworben. In diesem Haus wurde er am 10. November 1938 von SA Horden überfallen und misshandelt. Der zu diesem Zeitpunkt bereits erblindete Mann starb kein Jahr später an den Folgen.

Auch auf der Tour durch Falkenhöh gelang es den Mitgliedern der Stolpersteingruppe wieder, die Schleier der Geschichte zu lüften, spannende, informative und manchmal unfreiwillig komische Details gelangten kurzzeitig wieder ans Licht. Geschichte wird täglich geschrieben, Altes wird durch Neues ersetzt, Voranschreiten, Fortschritt eben. Vergangenes taucht ab in die Nebel des Vergessens. Was oft schade ist, denn viele dieser Orte hätten eine Gedenktafel verdient, befinden die Teilnehmer der Tour.

Die historischen Radtouren und Spaziergänge sind kostenlos und werden von den ehrenamtlich Aktiven der Vorbereitungsgruppe Stolpersteine Falkensee und Osthavelland angeboten. Mehr zur Gruppe aufwww.stolpersteine-falkensee.de