Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Zum zehnten Mal in Folge öffnet der Technologiekonzern ZF Friedrichshafen AG an seinem Standort in Brandenburg an der Havel seine Türen. In der ZF Getriebe Brandenburg GmbH werden Handschalt- und Doppelkupplungsgetriebe für Pkw hergestellt. Auf der Suche nach zukünftigen Fachkräften sind alle Jugendlichen eingeladen, die schon immer mal selbst Einzelteile z.B. Zahnräder und Wellen bearbeiten und diese zu Getrieben montieren wollten.

68 Jugendliche werden zurzeit vor Ort ausgebildet. Für 2020 werden 18 Nachwuchskräfte gesucht: Industriemechaniker/-innen und Elektroniker/-innen für Betriebstechnik.

Interessierte Schülerinnen und Schüler haben am 25. September 2019 zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr die Gelegenheit, Ausbildungsatmosphäre zu schnuppern, die Bewerbungsmappe persönlich abzugeben und die eigenen Chancen auszuloten. Eltern dürfen ihre Kinder gern begleiten – in die ZF-Ausbildungswerkstatt in der Geschwister-Scholl-Straße 2.

Die Aktion kommt gut an und wirkt nach: Im Vorjahr haben 60 Jugendliche den Aktionstag genutzt, wovon zehn anschließend eine Ausbildung bei ZF begannen.