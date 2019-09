MOZ

Angermünde (MOZ) Schwerer Unfall unter Alkoholeinfluss

In der Nähe der Blumberger Mühle gab es am Sonntagabend nach 22 Uhr einen schweren Verkehrsunfall. Auf einem Feldweg kam ein alkoholisierter Fahrer mit seinem Auto in einer Kurve von der Farbahn ab und prallte an einen großen Baumstumpf. Nach dem Aufprall überschlug sich das auto, kam auf dem Dach zu liegen und Flammen schlugen aus dem Motorraum. Die 17- und 22-Jährigen Mitfahrer konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug retten und zogen dann den 48-jährigen Fahrer aus dem brennenden Peugeot. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die drei zum teil schwer Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Der Pkw brannte vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 8000 Euro.