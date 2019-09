moz

Werneuchen Schwer verletztnach Baumkollision

Einen schweren Unfall gab es am späten Nachmittag des Sonnabends zwischen Werneuchen und dem Ortsteil Werftphuhl. Auf der dazwischenliegenden Bundesstraße 158 kam ein Trikefahrer nach rechts von der Straße ab. Dabei prallte der 78-Jährige, so die ersten Erkenntnisse der zum Unfallort gerufenen Polizisten, seitlich gegen einen Straßenbaum. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten ins Unfallklinikum Berlin. Das Trike wurde bei der Kollision stark beschädigt und war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro, schätzten die Einsatzkräfte laut Protokoll ein.