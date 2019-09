René Wernitz

Rathenow (MOZ) Was kümmert es das Tagpfauenauge vom Rathenower Weinberg, dass am Montag der Herbst beginnt? Auf Nahrungssuche flattert es munter umher, solange das Wetter es gut mit ihm meint, danach sucht es sich ein sicheres Plätzchen zum Überwintern.

Tagpfauenaugen, sozusagen Allerweltsschmetterlinge, gelten als nicht sonderlich bedroht durch menschengemachte schädliche Umwelteinflüsse. Sie sind allerdings auf Brennnesseln angewiesen. Denn nur diese fressen die Raupen. Wer also dem Tagpfauenauge etwas Gutes tun will, der lässt Brennnesseln stehen, an einem möglichst sonnigen Ort. Die noch bis Oktober zu sehenden Tagpfauenaugen gehören zur zweiten Generation in diesem Jahr. Sie überwintern und zählen dann zu den ersten, die im kommenden Jahr vom Frühling und Sommer künden, wenn sie bei warmen Temperaturen aus Höhlen und Kellern wieder hervor kommen.