MOZ

Schöneiche (MOZ) Eine Auseinandersetzung zwischen zwei in Trennung lebenden Partnern hat am Sonnabend gegen 20 Uhr in Schöneiche zu einem Polizeieinsatz geführt.

Eine Streife war gerade dabei eine Anzeige der Frau (38) wegen Körperverletzung gegen den Mann (40) aufzunehmen – Vorwurf: Er habe sie geschubst –, als der Beschuldigte auf dem Rad angeradelt kam. Der Mann war erheblich alkoholisiert (2,17 Promille), außerdem stellten die Beamten Drogen von ihm in der gemeinsamen Wohnung sicher. Sie schrieben mehrere Anzeigen gegen den Beschuldigten.