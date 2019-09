Um Straßen und Wege in der Gemeinde sauberer zu halten, hat die Gemeinde in den Ortsteilen jetzt 14 Tütenspender für Hundekot durch den Baubetriebshof aufstellen lassen. Standorte sind in Lehnin an der Badestelle Gohlitzsee, am Landambulatorium (Foto) und am Parkplatz Rosenpark, in Reckahn auf dem Schloßparkgelände, in Michelsdorf an der Bushaltestelle, in Netzen an der Badestelle, am Parkplatz Kanalbrücke und am Kinderspielplatz, in Emstal am Badestrand, in Trechwitz am Spielplatz und an der Bushaltestelle in der Knobelsdorffstraße, in Rietz am Schaukasten Göttiner Straße/Feldstraße, in Prützke am Gemeindezentrum und nahe des Schaukastens im Alten Dorf. © Foto: Gemeinde Kloster Lehnin