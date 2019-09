red

Bad Belzig (MOZ) Nach den Kommunal- und Landtagswahlen 2019 wird sich die politische Landschaft des Landes Brandenburg und des Landkreises Potsdam-Mittelmark verändert haben. Die NPD verpasste glücklicherweise den Einzug in den Kreistag Potsdam-Mittelmark, bleibt aber weiterhin in den Kommunen aktiv und sitzt zum Beispiel in der Stadtverordnetenversammlung Bad Belzig.

Auch war die neonazistische Partei "Der III Weg" in den letzten Jahren vielseitig in unser Region aktiv. Am deutlichsten lässt sich der Rechtsruck in der Politik und Gesellschaft jedoch anhand der Partei "Alternative für Deutschland" und ihrer Unterstützer beobachten. In Bad Belzig entfiel zum Beispiel das höchste Einzelergebnis für einen der insgesamt 75 Bewerber auf die AfD. "Eine Warnung für uns alle, denn diese AfD hat es geschafft menschenfeindliches Gedankengut vom geächteten Rand in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Rechtsextremismus hat zusätzlich unterschiedliche neue Formen angenommen: bürgerlich, jung und modern anmutend oder auch esoterisch, jedoch immer gefährlich für das Zusammenleben und die Zukunft unserer Region. Eine starke Zivilgesellschaft steht vor neuen Herausforderungen", so Benjamin Stamer, Interkulturelle Projektarbeit, Belziger Forum e.V..

Der Verein Belziger Forum gegen Rechtsextremismus und Gewalt lädt daher alle engagierten Bürger des Landkreises Potsdam-Mittelmark am kommenden Sonnabend, 28. September, zum Vernetzungstreffen "Potsdam-Mittelmark gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt". Los geht’s um 13.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses der Kreisstadt Bad Belzig.