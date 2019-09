MOZ

Müllrose (MOZ) Dicke Rauchschwaden stiegen am Sonntag im Kirschweg in Müllrose in den Himmel. Am Mittag brannte dort ein Holzschuppen neben einem Einfamilienhaus vollkommen ab.

Die Feuerwehr – neben den Einsatzkräften aus Müllrose auch welche aus benachbarten Gemeinden – konnte den Brand zwar löschen, aber einen Totalschaden nicht verhindern. Verhindert werden konnte aber, dass der Brand auf das benachbarte Wohnhaus übergriff.

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.