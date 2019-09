Burkhard Keeve

Menz (MOZ und Wolfgang Gumprich) Freitagabend begann der vierte Kunstsalon im Künstlerhaus Roofensee mit der Vernissage "Elementarteilchen". 18 von 22 Mitgliedern des Kulturnetzes Nord Brandenburg (Kuno) präsentieren bis 20. Oktober dort ihre Werke.

Mit dabei sind unter anderem die Grüneberger Fotokünstlerin Kathrin Karras, die Maler Uwe Müller-Fabian, Gudrun Lomas und Alexandra Weidmann, außerdem werden Plastiken von Marina Hildebrandt und Uwe Thamm gezeigt.

Ehrengast Ulrike Hogrebe

Ehrengast und mit eigenen Werken vertreten ist Ulrike Hogrebe, die in einem Gespräch den Gästen vorgestellt wurde. "Der Kunstsalon will nicht nur regionale Kunst und Künstler vernetzen, sondern auch verschiedene Richtungen darstellen. Er soll interessieren, anziehen und Gesprächsstoff sein", sagt Robert Günther aus Lychen, der zu den Gründungsmitgliedern des Kunstsalons gehört. Zum Angebot des Wochenendes gehörte am Freitagabend nicht nur Livemusik mit "Wood in di Fire", einer fulminanten Band aus Berlin, die die bildenden Künstler im Künstlerhaus Roofensee mit Reggae auf die Tanzfläche lockte. Am Sonnabend wurde das Schülerprojekt "Die vier Elemente" in der Naturparkverwaltung eröffnet, das von Künstlern aus der Region mit drei Klassen aus verschiedenen Schulen vorbereitet worden war. Mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft hatten sich Schüler verschiedener Schulen im Kunstunterricht beschäftigt. Der Schwerpunkt lag dabei in diesem Jahr auf Keramik, wie Lehrerin Brigitte Lux vom Strittmatter-Gymnasium in Gransee erläuterte. Hier kam besonders die Raku-Brand-Technik zur Anwendung. Dabei handelt es sich um ein sehr aufwändiges Verfahren des Tonbrennens. Die glasierten oder unglasierten Objekte werden bei hohen Temperaturen gebrannt, glühend dem Ofen entnommen und in einem Behälter mit Laub, Stroh oder Heu luftdicht eingebettet. Der Rauch dringt durch Haarrisse und lagert sich im Tonscherben ein. Der Brennverlauf lässt sich beim Raku nur bedingt steuern, sodass jedes Stück ein Unikat ist.

Die fertigen Objekte zeigen dann auch Spuren von Zerbrechlichkeit, leicht schwarze "Rillen", an denen die Glasur nicht hingeflossen ist, und an denen der Kohlenstoff jetzt seine Spuren hinterlässt. Eine Video-Gruppe hat einen Film zum Thema erstellt, der pfeifend und heulend in Dauerschleife zu besichtigen ist.

Kunstsalon wenig beachtet

Nach einer Lesung am Sonnabend bildete am Sonntag ein Konzert mit dem "Blue Strings Duo" aus Berlin den Abschluss des vierten Kunstsalons, der leider viel zu wenig beachtet wurde.