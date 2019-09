MOZ

Neuruppin Am Freitag gegen 21.10 Uhr ereignete sich auf der A 24 in Fahrtrichtung Berlin, zwischen den Anschlussstellen Herzsprung und Neuruppin ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Unfallverursacher war ein sehr stark alkoholisierter 47-jähriger lettischer Lkw-Fahrer, der im Baustellenbereich mit dem Verkehrsteiler kollidiert war und diesen verschob. Am Ende der Baustelle beschädigte er noch mehrere Leitbaken, deren Teile sich auf die gesamte Fahrbahn verteilten, sodass vier nachfolgende Autos und ein polnischer Lkw über das Trümmerfeld fuhren und beschädigt wurden: Ein VW erlitt einen Frontschaden, so dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die anderen Fahrzeuge konnten nach Reifenwechseln vor Ort die Fahrt fortsetzen. Der Unfallverursacher wurde auf dem Gelände der Tankstelle Walsleben-West kontrolliert. Im Fahrgastraum wurden mehrere geleerte Alkoholflaschen gefunden. Zudem war der Fahrer volltrunken. Er hatte erhebliche Probleme beim Aussteigen aus dem Lkw und war nicht in der Lage, eine Atemalkoholkontrolle durchführen zu lassen. Die Blutentnahme erfolgte in einem Krankenhaus. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt 10 000 Euro.