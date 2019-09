Ricardo Steinicke

Bernau Trainer René Schilling war natürlich zufrieden: "Unsere Defensive hat schon gut funktioniert – viel besser, als ich das in dieser frühen Saisonphase erwartet habe. Das war mitentscheidend für den klaren Erfolg. Ich bin stolz auf mein Team, das vor der tollen Kulisse heute eine starke Leistung gezeigt hat."

600 Fans waren zum ersten Ligaspiel der Saison in die Erich-Wünsch-Halle geströmt. Basis für den am Ende unerwartet deutlichen Sieg war eine mannschaftlich geschlossene Defensivleistung des neuformierten Bernauer Teams. Auf der anderen Seite des Courts kamen Alexander Blessig, Abi Kameric und Lorenz Brenneke auf je 16 Zähler.

Gäste mit dem besseren Start

Schilling hatte auf seinen kompletten Kader bauen können, während auf Seiten der Bochumer Gäste mit Lars Kamp und Marco Buljevic zwei wichtige Leistungsträger fehlten. Davon war zunächst allerdings nichts zu merken. Nach einem ersten Abtasten kamen die SparkassenStars besser ins Spiel und zogen vor allem dank der Treffer von Zachary Haney (am Ende 20 Punkte) und Mario Blessing (9) auf 14:6 davon. Der Gastgeber mühte sich, in dieser Phase offensiv ins Spiel zu kommen. Die beiden Neulinge Nolan Adekunle und Kameric sorgten zur ersten Viertelpause für den 17:17-Ausgleich.

Dan Oppland brachte mit seinen vier Punkten die Lok dann richtig ins Rollen. In der Defensive stellten die Bernauer den Gast zunehmend vor massive Probleme, ließen im zweiten Abschnitt gerade mal acht Zähler zu. Die Barnimer enteilten, ließen sich auch durch Bochumer Auszeiten nicht aufhalten und führten zur Halbzeit bereits mit 42:25.

Die Antwort der Gäste aus dem Zentrum des Ruhrgebiets ließ auch nach dem Wechsel auf sich warten. Blessig erhöhte die Führung und durchstieß laut umjubelt erstmals die 20-Punkte-Marke. Bochums US-Center Haney bäumte sich mit starken Aktionen dagegen, Lok kontrollierte aber die Partie und zog sogar noch weiter davon. Mit der Sirene sorgte Alexander Rosenthal für den 73:40-Zwischenstand vor dem Schlussviertel.

Am Sonnabend nach Münster

Diesen Heimsieg ließen sich die Bernauer natürlich nicht mehr nehmen, brachten den überraschend klaren, aber auch hoch verdienten Erfolg über die Zeit. Brenneke schrammte mit 16 Punkten und 9 Rebounds nur knapp an einem Double-Double vorbei. Weiter geht es am Sonnabend beim ProB-Vizemeister WWU Baskets in Münster.

Lok Bernau: Lorenz Brenneke (16 Punkte,9 Rebounds, 4 Assists), Abi Kameric (16 P.,5 Ass.), Alexander Blessig (16 P., 3 Steals), Dan Oppland (10 P., 9 Reb.), Kresimir Nikic (9/11),Malte Delow (7/4), Nolan Adekunle (5), TillHornscheidt (4), Alexander Rosenthal (4),Konstantin Kovalev (2), Ben Lingk (2), EvansRapieque (4 Ass.)