Holger Rudolph

Neuruppin Die Trommelgruppe der Kreisvolkshochschule (KVHS) Ostprignitz-Ruppin empfing die Besucher der Langen Nacht der Volkshochschulen am Freitag mit schwungvoll-rhythmischen Klängen vor dem Schulgebäude an der Alt Ruppiner Allee. Mehrere Hunderte Ruppiner informierten sich über die Angebote des Hauses.

Auf zwei Etagen präsentierte sich die Bildungseinrichtung mit verschiedensten Offerten. Wer wollte, konnte sich am IT-Workshop beteiligen und dabei Grundkenntnisse im Umgang mit einschlägigen Betriebssystemen und Büroanwendungsprogrammen erwerben. Sehr beliebt sind die Angebote aus dem Gesundheits- und Freizeitbereich. Vorgestellt wurden vor Ort unter anderem ein Tanzkurs, das Yoga-Angebot, Fitness und Kräuterkunde.

Sprachkurse sind gefragt

Im Bereich Sprachen informierte Tellervo Eckhardt über die Möglichkeiten, an der Kreisvolkshochschule Schwedisch zu lernen. Die gebürtige Finnin lebt seit 1992 in Deutschland und hat auch schon ihre Muttersprache an der KVHS unterrichtet, an der sie seit 1996 tätig ist. Wer wollte, konnte bei ihr eine kleine Lern-Handtasche aus Papier und Pappe mitnehmen, die sich dann im nächsten Schweden-Urlaub bewähren darf. Sie enthält die wichtigsten Vokabeln, die vom Gaststätten- bis zum Arztbesuch gebraucht werden.

Bei der Fitnessgymnastik zeigte Kursleiter Danilo Frank, wie sich Übungen mit dem flexiblen und doch stabilen Theraband zum Muskulaturaufbau einsetzen lassen. Die Besucher konnten sich selbst im Umgang mit dem Sportgerät versuchen.

Gegen 21.30 Uhr endete der Informationsabend, bei dem sich im Gespräch mit den Kursleitern viele Informationsmöglichkeiten boten. Dabei wurden auch Wünsche nach bislang nicht im Programm befindlichen Kursen zur eingehenderen Prüfung entgegengenommen. Besteht größeres Interesse, könnten neue Programme in das KVHS-Angebot aufgenommen werden.