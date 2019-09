Eckhard Handke

Neuruppin Im ehemaligen Guts-park bei den Ruppiner Kliniken fand am Samstag der zweite Cimona-Gedenklauf statt, zu dem die Vereine Lebensräume, das Ruppiner Hospiz und der Laufsportler Detlef Kohlsdorf eingeladen hatten.

Vor einem Jahr hatte Kohlsdorf, in Erinnerung an seine verstorbene Frau Cimona, die als Architektin dem Haus Wegwarte sehr nahe stand, diesen Benefizlauf zu Gunsten des Hospizes ins Leben gerufen. Insgesamt nahmen bei schönstem Wetter 42 Läufer teil, die 201 Runden à drei Kilometer zurücklegten. Spitzenreiter war der Initiator selber mit 26 Runden, gefolgt von Laufsportler Andre Ramisch, der 75 Kilometer lief. "Ich bin schon beim ersten Lauf mit Detlef Kohlsdorf mitgelaufen, ich verbinde diesen Lauf heute als eine Trainingseinheit für meinen nächsten Marathonlauf", erzählte der junge Mann. Auch Anja Lauer nutzte gemeinsam mit Mariana Smain den Benefizlauf als Training für den Marathon in Dresden.

Der jüngste Läufer war Raphael Wiegand. Stolz erzählte der Neunjährige, dass er schon sechs Runden geschafft hatte, immerhin drei mehr als im letzen Jahr. Zur Ruppiner Laufgemeinschaft gehörte die älteste Teilnehmerin des Tages, Petra Alzvyeta. Die 75-Jährige sagte: "Ich bin früher auch Marathon gelaufen." Für den Imbiss mit Hackfleischbällchen, Schmalzstullen, Obst und Kuchen hatte Mitorganisatorin Renate Schwarz gesorgt.

Detlef Kohlsdorfs Anliegen für den Cimona-Gedenklauf ist es, sportliche Aktivität und menschliche Begegnungen, gerade auch nach Trauererfahrungen, zusammen zu bringen. Statt einer Teilnahmegebühr kamen 820,29 Euro für das Hospiz zusammen.