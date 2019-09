Von Kerstin Ewald und Sabine Rakitin

Wandlitz/Werneuchen (MOZ) In Werneuchen setzt sich Frank Kulicke klar durch. In Wandlitz löst Oliver Borchert die bisherige Amtsinhaberin Jana Radant ab.

Nomen est omen. „Zum Glück“ heißt das Gartenlokal, das sich die Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz und ihr Bürgermeisterkandidat Oliver Borchert für den Abend der Stichwahl gemietet haben. Aus allen Teilen der Gemeinde sind Borcherts Anhänger gekommen und die, die ihn spätestens in der Stichwahl unterstützt haben: der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Hartmut Arndt, der Wandlitzer CDU-Chef Olaf Berlin, Familie Pfeiffer von den Linken aus Basdorf, der katholische Diakon Peter Dudyka ...

Es ist 18.45 Uhr und 22 von 25 Stimmbezirken sind ausgezählt. Für Oliver Borchert haben zu diesem Zeitpunkt 3848 Wahlberechtigte gestimmt, für Jana Radant 2958. Das sind 13 Prozent Unterschied. „Sieht gut aus“, klopft ein Mann Borchert auf die Schultern. „Ich weiß nicht“, sagt der. Er will sich nicht zu früh freuen, schaut am besten gar nicht auf die Leinwand, die den Stand der Auszählung in den einzelnen Wahllokalen zeigt. Knapp 20 Minuten später fehlt nur noch das Ergebnis von einem Briefwahllokal. Borchert führt mit gut zehn Prozent vor Jana Radant. „Der Drops ist gelutscht“, sagt der Linke Bernd Pfeiffer. Auch Arno Dobczinski aus Klosterfelde weiß: Selbst wenn alle Briefwähler für Radant gestimmt haben, zehn Prozent kann sie nicht mehr aufholen. Die Gratulationskur beginnt. Nach dem vorläufigen Endergebnis vereint Oliver Borchert bei einer Wahlbeteiligung von 46 Prozent 4925 Stimmen (54,6 Prozent) auf sich. Jana Radant kommt auf 4100 Stimmen (45,4 Prozent). Die Amtsinhaberin hat damit in der Stichwahl zwar noch einmal um 839 Stimmen zugelegt, doch im Vergleich zu Borchert, für den fast 2000 Wähler mehr als noch am 1. September votierten, ist das wenig.

UWW feiert beim Fischer

In Werneuchen gewinnt Frank Kulicke bei einer Wahlbeteiligung von 52,3 Prozent mit 69,4 Prozent der Stimmen die Stichwahl um den Bürgermeisterposten. Dabei siegt er in allen 14 Wahlbezirken und bei der Briefwahl. 2701 Werneuchener haben für ihn gestimmt. Damit hat er das vorgeschriebene Quorum locker erreicht. Gegen 20 Uhr sind alle Stimmen ausgezählt. „Ich bin froh und glücklich“, sagte der Gewinner am Wahlabend. Sein Mitbewerber Lars Hübner (AfD), der nur auf 30,6 Prozent der Stimmen gekommen ist, kommentiert das Wahlergebnis so: „Die Werneuchener wollen keine Veränderung“. Dann wünscht Hübner seinem Konkurrenten alles Gute und eine glückliche Hand bei der Amtsführung und lässt den Wahlabend mit Freunden und Unterstützern in Werneuchen-Ost ausklingen.

„Die nächsten drei Monate werde ich nutzen, um in die konkrete Planung meiner Amtszeit einzusteigen“, kündigt Frank Kulicke noch am Wahlabend an. Natürlich müsse er in dieser Zeit weiter seine Arbeit als Personalrat bei der BVG erledigen und bei seinem Chef die Freistellung beantragen.

Am Sonntagabend lässt er sich aber erst einmal von rund 50 Anhängern, Kollegen seiner Unabhängigen Wählergruppe (UWW), Freunde, Nachbarn und Familie, im Gasthaus „Fischerhütte“ in Seefeld feiern. Zur Darstellung der laut Roman Stasik vom Wahlausschuss alle 120 Sekunden aktualisierten Ergebnisse hatte man eigens einen Beamer organisiert.

Frank Kulicke wird im Januar 2020 der Nachfolger von Amtsvorgänger Burkhard Horn (Linke), der 18 Jahre lang die Geschäfte im Rathaus führte und nicht mehr zur Wahl antrat. Kulicke ist in Berlin geboren, 55 Jahre alt, verheiratet und hat ein Kind. Seit 15 Jahren wohnt er im Werneuchener Ortsteil Seefeld.