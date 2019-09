Stille: Überall zwischen den Zuschauern saßen die weißen Gestalten in der Klosterkirche. Ohne sich zu rühren, bevor sie davonglitten. © Foto: Eckhard Handke

Freiheit, Liebe, Glück und Schmerz: Sämtliche Gefühle und auch ein Schlachtengetümmel wurde in der Performance unter der Choreografie und Regie von Clea Wallis dargestellt. © Foto: Eckhard Handke

Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Lange Schlangen bildeten sich am Samstagabend vor der Klosterkirche in Neuruppin – alle wollten die Aufführung von "Die Lady schritt zum Schloss hinan" sehen. Doch einige Plätze waren in dem Kirchenschiff schon besetzt: von weißgewandeten Gestalten, ohne erkennbare Gesichter, viele barfuß und mit weißgekalkten Händen. Mystisch. Mysteriös.

Einigen Zuschauern war die Performance der Fabrik Potsdam, dem Dudendance Theatre und dem Trio Tripple aus Schottland sowie dem Kammerchor Chorisma und der Beatments Dance Company aus Neuruppin wohl zu ungewöhnlich, denn sie verließen schon nach wenigen Minuten die Kirche. Sehr bedauerlich. Denn es war ein Erlebnis zu den warm und voll klingenden Stimmen des Chores, die Teile aus dem Requiem von Victoria und schottische Volksweisen wie "Drop, drop slow tears" sangen, die weißen Gestalten durch die Kirche schreiten zu sehen. Nein, es war kein Schreiten und auch kein Zeitlupentempo, in dem sie sich bewegten, sondern viel eher ein Schweben, ein tonloses Gleiten.

Dargeboten wurde ein wahrlich ungewöhnlicher Blick auf Fontanes Schottlandreise. Borders – Grenzgänger war es überschrieben. So wurde zwischen den Liedern auch Fontanes Gedicht "Barbara Allen" gehaucht, geflüstert und gewispert. Sphärische Klänge erfüllten den Backsteinbau, ließen den grauen Nebel Schottlands erahnen, während zugleich die letzten Sonnenstrahlen durch die Kirchenfenster blitzten. Schritt für Schritt zogen die Darsteller nach draußen, wo die Fortsetzung der Vorstellung hinter der Klosterkirche erfolgte. Bedauerlicherweise fehlte einigen Zuschauern der Respekt, die Absperrungen der Helfer einzuhalten und dem Stück mit ihren mystischen Figuren den nötigen Freiraum zu geben. Denn Schottland steht auch für Weite.