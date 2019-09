Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Was ich daheim eher widerwillig mache, hier bereitet es mir Freude", erklärt Hartmut Ginnow-Merkert, Vorsitzender des Vereins Unser Finowkanal, am Samstagmorgen beim Arbeitseinsatz an der Altenhofer Straße 2, mit der Schippe in der Hand. Es ist die Freude, neuer Hausherr zu sein. Neuer Besitzer eines Denkmals.

Denn: Seit 1. September sind die Vereine Unser Finowkanal sowie Finower Wasserturm und sein Umfeld offiziell Mieter des Kupferhauses in der Finower Musterhaussiedlung. Jenes Kupferhauses, das Anfang der 1930er-Jahre Bauhaus-Gründer Walter Gropius entworfen hat.

"Sorgenfrei" ist am alten Zaun an der Altenhofer Straße 2 zu lesen. So der poetisch klingende Name für jenen Prototyp eines Kupferhauses. Nun, sorgenfrei sind die neuen Mieter nicht, aber voller Elan. Es gibt viel zu tun. Mit diesem ersten Arbeitseinsatz rücken Mitglieder der Vereine sowie das Ehepaar Oehler den Außenanlagen zu Leibe, erwecken das 365 Quadratmeter große Grundstück gewissermaßen aus dem Dornröschenschlaf.

Startkapital für Vereine

Das Vordach wird beräumt, die Hecke geschnitten, Treppen und Podest werden gesäubert, wenig später sollen noch Blumenzwiebeln in die Erde gebracht werden. Karen Oehler, Stadtverordnete (B90/Grüne), hat 500 Zwiebeln mitgebracht. Dazu einen Scheck über 500 Euro. Den wird sie den Vereinsvorsitzenden Ginnow-Merkert und Heiko Schult überreichen. "Das ist das Honorar für neun Stadtführungen, die ich 2018 in Eberswalde gemacht habe", so die Mit-Initiatorin des Projektes.

Der letzte Bewohner der Altenhofer Straße 2 war Ende April ausgezogen. Seither steht das Häuschen leer. Hartmut Ginnow-Merkert war schon seit längerem mit dem Eigentümer im Gespräch. Der zeigte sich gegenüber der Idee der Vereine, das ungewöhnliche Eigenheim einer öffentlichen Nutzung zuzuführen, sehr aufgeschlossen.

Im Oktober wollen B90/Grüne einen Beschlussantrag in die Stadtverordnetenversammlung zum Kauf der einzigartigen Immobilie durch die Stadt einbringen, kündigt Oehler an. Miteinreicher werden die CDU- und die FDP-Fraktion sein. Danach soll, ähnlich wie seinerzeit beim Finower Wasserturm, mit dem Verein Finower Wasserturm und sein Umfeld ein Pacht- oder Nutzungsvertrag geschlossen werden. So dass der Verein ein Sanierungskonzept in Auftrag geben kann, umreißt die Abgeordnete die nächsten Schritte.

Vorstoß zur Rettung

Erste Gespräche mit der Denkmalbehörde sowie mit einem Architekten habe es bereits gegeben, heißt es. Haus "Sorgenfrei", gerade mal 36 Quadratmeter groß, ist nicht nur das einzige Kupferhaus, das Gropius kreiert hat. Es ist auch das einzige im Ensemble der insgesamt acht am Standort, das noch weitgehend original erhalten ist. Inclusive Dacheindeckung aus Kupfer sowie der Innenwände aus Blech, wie Oehler an einem freigelegten Stückchen zeigt.

"Bislang konnten wir Gästen auf dem Wasserturm die Siedlung immer nur von oben zeigen", sagt Heiko Schult. Jetzt biete sich die einmalige Chance, ein Häuschen zu erwerben, zu retten und für die Allgemeinheit zu erhalten. "Das ist ein Schatz", pflichtet ihm Ginnow-Merkert bei. Die Kupferhäuser wurden nach einem Fertighaussystem Ende der 1920er-/Anfang der 1930er-Jahre durch die Hirsch-Messingwerke entwickelt.