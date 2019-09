Andreas Wendt

Potsdam (MOZ) Die Zahlen aus dem Bundeskriminalamt überraschen: Der Autodiebstahl ist 2018 im Land Brandenburg im Vergleich zum Vorjahr um 17,4 Prozent gesunken. Das ist eine gute Nachricht, auch wenn die Skeptiker aller Statistiken den BKA-Zahlen nicht trauen werden.

Denn ihr Gefühl ist ein anderes: In den Medien und den täglichen Meldungen aus den Polizeiinspektionen sind Pkw-Diebstähle und -Einbrüche nach wie vor ein Thema. Und die Angst von Brandenburgern, die in der Grenzregion leben, am Morgen beim Blick aus dem Fenster das Fehlen ihres Autos zu bemerken, ist auch noch da.

Aber: Seit sich vor Jahren Bürgerwehren in den Grenzgemeinden bildeten und eine 24-Stunden-Bestreifung der Dorfstraßen organisierten, hat sich einiges getan. Auch auf ihr Drängen hin hat die Landesregierung den Personalabbau bei der Polizei gestoppt und die Kripo den Fahndungsdruck erhöht. Kein Wochenende vergeht, ohne dass Erfolgsmeldungen herausgegeben werden, wenn bei Routinekontrollen vor der Grenze Fahrer mit gestohlenen Autos und gefälschten Papieren aus dem Verkehr gezogen werden. Und die sind meist gar nicht in Brandenburg entwendet worden. Was die Zahlen des Bundeskriminalamts wiederum erklärbar macht.