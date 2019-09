Wolfgang Gumprich

Bergsdorf Bei herrlichem Spätsommerwetter rollte am Sonnabend der Erntezug durch Bergsdorf. Angeführt von der Erntekrone zogen gut ein Dutzend Wagen über die Hauptstraße rauf und runter, am Rand begeistert begrüßt von vielen Zuschauern. Und wie in den anderen Dörfern hatten die Bewohner ihre Vorgärten festlich geschmückt. Natürlich ließ es sich die Neu-Berlinerin und Ex-Bergsdorferin Hannelore Mühlenhaupt nicht nehmen, im Erntezug mit einem Kleintraktor mitzufahren und dann unter Beifall auf ihren ehemaligen Hof und Museum zu rollen. Dort fand dann das eigentliche Fest statt. Und wie schon immer bei Mühlenhaupts waren auch sehr viele Besucher aus der Hauptstadt in den Norden Oberhavels gekommen.

Grüße vom Bürgermeister

Ortsvorsteher Peter Pannier (parteilos) begrüßte die Besucher und bedankte sich bei den Sponsoren; Zehdenicks stellvertretender Bürgermeister Dirk Wendland überbrachte die Grüße von Rat und Verwaltung und wünschte dem Fest einen guten Verlauf. Er erinnerte daran, dass das Erntefest ja auch immer einen Rückblick auf das landwirtschaftliche Jahr war. Die Kladower Musikanten spielten traditionelle Weisen aus Berlin; nicht sehr textsicher zeigten sich die Bergsdorfer, als ihr Ortsvorsteher sie aufforderte, zwei Strophen des "Märkischen Adlers" mitzusingen. Da war noch sehr viel Luft nach oben!

Klein, aber oho: So präsentierte sich das Erntefest in Blumenow den vielen Gästen, die den Weg in den Fürstenberger Ortsteil gefunden hatten. Mit einer Andacht unter freiem Himmel begann die Veranstaltung, bevor sich die hübsch herausgeputzten Erntewagen und die Blumenower vom Kartoffellager aus auf den Weg durch das Dorf machten. Hunderte Schaulustige säumten die Straße bis zum Ortsausgang in Richtung Bredereiche, wo auf dem Festplatz bereits ein breites kulinarisches Angebot auf die Gäste wartete und natürlich ein Programm, das bei einem Erntedankfest nicht fehlen darf. Aber auch die Freiwillige Feuerwehr Blumenow, die zuvor auf ihr 70-jähriges Bestehen im Rahmen einer kleinen Feier zurückgeblickt hatte, ließ es sich nicht entgehen, sich den Besuchern mit der modernsten Technik zu präsentieren.

Etwas sauer aufgestoßen war Blumenows Ortsvorsteher Eberhard Otto die Feststellung von Bürgermeister Robert Philipp (parteilos), wonach das Erntefest in Blumenow ein gelungenes Beispiel für ein gutes nachbarschaftliches Miteinander sei. Schließlich feierten hier gleich vier Orte gemeinsam ihr Fest. Dem aber sei längst nicht mehr so, korrigierte der Ortsvorsteher das Stadtoberhaupt. Die Blumenower würden das Fest mittlerweile alleine stemmen, ohne die Hilfe aus den Nachbarorten, die sich allesamt aus dem Festkomitee zurückgezogen hätten, wie Eberhard Otto betonte. Allein das Gut Boltenhof war auch in diesem Jahr mit einem Traktor beim Umzug vertreten, obwohl das von der Familie Riest bewirtschaftete Gut am 5. Oktober noch ein eigenes Erntefest feiern wird.

Umso erstaunlicher war es, was die Blumenower alleine auf die Beine gestellt haben. Auf dem Festplatz herrschte den ganzen Nachmittag über Jubel, Trubel und Heiterkeit.