MOZ

Strausberg (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Sonnabend ein 81-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Der Mann war zur Mittagszeit mit seinem Rad auf Verbindungsstraße von Strausberg nach Rehfelde unterwegs, als der Fahrer eines Kleintransporter an der Einmündung Karl-Liebknecht-­Straße die Verbindungsstraße in den Schlagweg überqueren wollte. Dabei übersah der 52-jährige Transporterfahrer den 81-Jährigen. Kleintransporter und Radfahrer stießen zusammen. Beim anschließenden Sturz zog sich der 81-Jährige schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Unfallklinikum gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt.