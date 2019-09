Matthias Haack

Rheinsberg (moz) Als unglaublicher Anziehungspunkt erwiesen sich wieder einmal am Wochenende sowohl das Stadtzentrum von Rheinsberg als auch die Wälder westlich des Grienericksees. Zwei Wettkämpfe im Swimrun wurden am Sonnabend angeboten, einer am Sonntag. Die Stadt quoll über, immerhin hatten die Sportler ihre Familien dabei. Es waren bei der vierten Auflage des Ötillö wieder sehr viele Ausdauercracks: mehr als 230. Rennleiter Michael Lemmel strahlte bei der Eröffnung, als er von 18 Nationen sprach, die vertreten sind. Noch mehr kamen er und die Aktiven beim Blick aus dem Org-Zelt ins Schwärmen: fantastische Bedingungen beim Blick auf den Himmel.

Rheinsberger Vereine mobilisiert

"Wir Rheinsberger sind zum vierten Mal mit im Boot bei Ötillö", betonte Sigune Schmidt-Ulbrich aus dem Tourismusbüro der Tucholskystadt. Sie schaffte es, eine Crew zusammenzustellen, die fürs Absichern der Wettkampfstrecken auf dem Wasser und bei Querungen von Straßen sorgte. Dazu gehörten Freunde und Bekannte, Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz und Polizei, aber auch Mitglieder aus regionalen Sportvereinen. Mehr als zwei Dutzend waren es pro Tag. Das reicht gerade noch aus, um einen so gewaltigen Wettkampf zu stemmen. Allerdings musste der Veranstalter schon mehr Markierungsfähnchen an Sträuchern und herabhängendem Astwerk an der Strecke verteilen als in den Vorjahren, obwohl es schmucke Pullover und einen Verpflegungsatz als Aufwandsentschädigung gab.

Die "Sprinter" wurden als Erste auf die Strecke geschickt und gleich mit der Härte ihres Sports konfrontiert. Nach einem Kilometer Laufen ging es vom Seebad aus auf die mehr als 800-Meter-Distanz über den Grienericksee. Mit 15 Grad ist der bereits sehr kalt. Zwei kürzere Etappen im Rheinsberger See, dem Großen Pätschsee und dem Großen Linowsee schlossen sich an, ehe es am Obelisken ein zweites Mal in den Grienerick ging. Der Schnellste benötigte für die Strecke 102 Minuten. Matthias Schmidt vom Rheinsberger Ruderverein wurde in 2:24 Stunden 48. Kurz vor ihm liefen Teamstarter Ulrich Herzberg/Andreas Lösecke vom Ruppiner Triathlonverein in 2:18 Stunden durchs Ziel, kurz hinter Schmidt ein Vierter aus der Region: Norman Plener aus Großwoltersdorf.

Rainer Stöter auf Silberkurs

Für Paukenschläge sorgten drei Ruppiner auf dem so genannten Experience-Kurs über elf Kilometer: Rainer Stöter aus Krangen wurde Zweiter in der Einzelwertung. Die Schwanower Brüder Herpel kamen als Vierte ins Ziel. Warum sie beinahe nicht zum Start zugelassen wurden, steht im Interview, das in einer Ausgabe der nächsten Tage folgt.