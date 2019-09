Ruth Buder

Beeskow (MOZ) Der Ansturm auf den Flohmarkt mit Kindersachen ist ungebrochen. Die Stände im Saal des Spreeparks in Beeskow sind umlagert, an den drei Kassen lange Schlangen und volle Tüten auf dem Nachhauseweg. Die Kunden kommen nicht nur aus Beeskow und Umgebung, sondern nehmen oft einen langen Fahrtweg in Kauf.

Wie Lysann Fabian, die mit ihrer Tochter Romina aus Podelzig gekommen war. "Ich habe noch einen zwölfjährigen Sohn, auch er ist immer schnell aus allem herausgewachsen. Hier gibt es sehr viel Auswahl und die Sachen sind gut. Man muss nur Zeit mitbringen", sagt die Mutter, die für den Einkauf etwa eineinhalb Stunden braucht und schon öfter nach Beeskow zum Flohmarkt gekommen ist. Die 12-jährige Romina ist in dem großen Jeansstapel auch fündig geworden. "Ich habe nach Jeans mit Löchern gesucht."

Zirka 40 Helfer um Lars Kockjoy sorgen jährlich zweimal dafür, dass gute Kindersachen nicht weggeworfen, sondern günstig weitergereicht werden. Es gibt alles, von Socken übers Spitzenröckchen bis hin zum Skianzug. Auch Schuhe und Spielzeug sind im Angebot. Die "Lieferanten" bestimmen die Preise.