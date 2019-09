Elke Lang

Storkow (MOZ) Hört ihr Leut’ und lasst euch sagen, zu Storkow die Jubiläumglocken schlagen – das ließ am Wochenende auf der Burg Storkow der Lübbener Nachtwächter Frank Selbitz verkünden. Hier hatte sich zu ihrem alljährlich wo anders in Deutschland oder Österreich stattfindenden Treffen mit ihrem Gildemeister Heinz Wellmann aus Rees am Niederrhein die Gilde deutscher Nachtwächter, Türmer und Figuren eingefunden.

Frank Selbitz ist mit 25 Jahren im Amt dienstältester Nachtwächter im Bereich Ost der genau 213 Mitglieder starken Gilde. Dieser Bereich umfasst alle östlichen Bundesländer. Was es mit dem Jubiläum auf sich hat, hat der Lübbener ebenfalls zur Kunde gebracht, denn "seit zehn Jahren dreht Nachtwächter Detlef hier seine Runden, um Neues aus dem Städtchen zu verkunden."

Gemeint ist der Storkower Detlef Nutsch, dessen Sohn Willi damals die 5. Klasse besuchte. Mit dieser sollte er eine Nachtwanderung veranstalten. Er verwandelte sich dazu mit seinem Ledermantel, dem alten Zunfthut seines Schwiegervaters Horst und einer Laterne, die er sich von einer Gaststätte am Markt ausborgte, in einen Nachtwächter. Eineinhalb Stunden lang zeigte er den Kindern die alten geschichtsträchtigen Gassen Storkows. "Das war für uns sehr spannend, und die ganze Atmosphäre hat alle derart in den Bann gezogen, dass ich zu meiner Frau Kerstin sagte: Das mache ich jetzt regelmäßig", lächelte der 63-Jährige. So wurde Detlef Nutsch mit Urkunde von der Stadt pünktlich zu deren 800-Jahr-Feier berufener Nachtwächter.

Gewöhnlich verkündet der Nachtwächter allein, was die Glocke geschlagen hat. Bei Detlef Nutsch ist das anders. "Begleitet wird er bei seiner Wacht dabei von den Gesellen der Nacht", setzen sich die Verse des Lübbener Frank Selbitz fort. Darauf ist Detlef Nutsch besonders stolz, "denn wir machen Straßentheater, und das ist einmalig in Deutschland".

Angefangen hatte er mit fünf Mitstreitern im Frühjahr 2009. "Das Fernsehen war dabei, und wir haben die Szenen noch ziemlich improvisiert", denkt er zurück. Ein Jahr später wurde mit schon zwanzig Mitgliedern der Verein "Gefährten der Nacht" gegründet, in dem jetzt über 40 Laienschauspieler vereint sind. In diesem Jahr wird es die zehnte Vorstellung des Stücks "Der Rote Tod" geben, Fünfmal wurde "Frühlingserwachen" aufgeführt, und der Höhepunkt war die dreimalige Aufführung der Kohlhase-Saga mit jeweils über 200 Zuschauern. Zum Gildetreffen am Wochenende war auch Beeskows Nachtwächter Dieter Gutsche gekommen.

Der 75-Jährige hatte sich vor sieben Jahren Detlef Nutsch zum Vorbild genommen. Seine erste Führung war durch die Touristinformation zur Langen Nacht 2012 mit Start vor dem Rathaus angesetzt worden. "Ich war erschrocken. Da standen rund 150 Leute, eine große Menschentraube. Am nächsten Tag war ich total heiser", ist ihm in bleibender Erinnerung. Auch bei ihm waren von Anfang an historische Figuren mit Bezug zu Beeskow dabei: die Schwiegermutter von Fontane, ein Braumeister, ein Henker, eine Marketenderin. Sie gehen aber nicht mit der Gruppe los, sondern werden unterwegs "getroffen".

Treffen als Ideenaustausch

Das Gildetreffen ist nicht nur für den 75-Jährigen wegen des Ideenaustauschs sehr wichtig. Am Samstagabend auf der Burg stellten sich alle zwanglos vor in ihren Gewandungen, mit ihren Utensilien, wie Hellebarde, Laterne, Horn. Es wurden Moritaten und volkstümliche Lieder vorgesungen, Geschichten erzählt, Signale vorgespielt. Die Gefährten der Nacht boten eine Szene aus ihrer Nachtwächterführung dar. Den Ausklang fand das Treffen am Sonntag mit einem Gottesdienst in der Altstadtkirche.