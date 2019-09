Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das 13. Frankfurter Oktoberfest - das größte Zelt-Gaudi Brandenburgs - auf dem Brunnenplatz am Oderturm wird in diesem Jahr um eine viertägige Kirmes auf dem Rathausplatz erweitert. "Mit der Kirmes hat Frankfurt nun ein echtes Oktoberfest. Nach dem Vorbild der Münchner Wiesn holen wir noch ein kleines Stück Oktoberfest mehr an die Oder", betont Veranstalter Daniel Grabow von Gastroplan. Er verweist darauf, dass alle Veranstaltungen erneut ohne städtische Zuschüsse stattfinden.

Die Kirmes findet vom 3. bis 6. Oktober jeweils von 12 bis 22 Uhr statt. Höhepunkte sind laut Veranstalter unter anderem ein Riesenrad und eine Riesenrutsche. Am 4. Oktober um 21 Uhr gibt es ein Riesenfeuerwerk. Und am 6. Oktober wird zu einem Familientag eingeladen.

An diesem Freitag beginnt das Frankfurter Oktoberfest im Festzelt mit dem traditionellen Fassanstich durch den Oberbürgermeister. Weitere Gaudi-Abende finden am 28. September, 2., 4. und 5. Oktober statt. Ein Höhepunkt wird wieder der Handwerkerabend am 4. Oktober. Alle fünf Fest-Abende im Zelt sind laut Veranstalter im Prinzip ausverkauft. Dennoch kann es sich lohnen, kurzfristig Abends nochmal vorbeizuschauen.

Die MOZ präsentiert am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, erstmals einen Tag der offenen Tür im Festzelt. Von 12 bis 19 Uhr können Besucher ohne Eintritt im Festzelt bei zünftiger Musik von DJ Achim Orten Oktoberfest-Stimmung schnuppern. Auf der Speisekarte stehen unter anderem ofenfrische Schweinshaxn und Minibrezn mit Butterfüllung. "Die Maß Bier kostet in diesem Jahr erneut 8,20 Euro. Erstmals erhöhen wir (in München kostet die Maß 11,80 Euro / d. Red.) den Bier-Preis nicht", betont Daniel Grabow. Angeboten werde auch wieder das Festbier in hell und dunkel vom Frankfurter Brauhaus. Das Frankfurter Oktoberfest entwickelt sich für Veranstalter Daniel Grabow mit den Gaudi-Abenden, der Kirmes und dem Tag der offenen Tür schrittweise zu einem kleinen Stadtfest im Herbst.

Zugleich kündigt Grabow an, in diesem Jahr mit Oktoberfeststimmung die größte Silvesterparty in Frankfurt im Kulturbahnhof zu veranstalten. Wer im Oktober eine Karte für diese Silvesterparty kauft, zahlt laut Veranstalter 40 Euro, im November fünf und im Dezember weitere fünf Euro mehr.

Mit etwas Glück verhilft der Stadtbote noch zum Eintritt ins Festzelt am 2. Oktober. 16 VIP-Karten verlosen wir. Die Frage: Das wievielte Oktoberfest findet auf dem Frankfurter Brunnenplatz statt? Schreiben Sie an: frankfurt-red@moz.de, Stichwort Oktoberfest, bis Mittwoch 12 Uhr. Unter den richtigen Antworten verlosen wir die Tickets.