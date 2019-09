MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der H.-Zille-Straße kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall, als der Fahrer eines rückwärts ausparkenden Wagens den Verkehr auf der Durchgangsfahrbahn übersah, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass der 58-jährige Fahrer, der auf der Durchgangsfahrbahn unterwegs gewesen war, unter Einfluss von Alkohol stand. Ein entsprechender Test erbrachte einen Atemalkoholwert von 2,01 Promille. Dem 58-Jährigen wurden eine Blutprobe und der Führerschein abgenommen.