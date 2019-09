MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Von heute an bis zum 2. Oktober ist Fürstenwalde einer von 17 Spielorten des Kinderfilmfestes, das in 28. Auflage vom Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (Lisum) und dem Filmverband Brandenburg veranstaltet wird. In Fürstenwalde ist der CTA-Kulturverein Nord der Partner dieser beiden Organisationen.

Das diesjährige Kinderfilmfest präsentiert erneut ein thematisch vielfältiges und diesmal auch besonders internationales Programm mit bewegenden Einblicken in das Leben von Kindern in anderen Ländern, schildert Sina Wegener vom CTA-Kulturverein. Erstmals gebe es mit "Blanka" auch einen Film von den Philippinen und mit "Supa Modo" eine Produktion aus Kenia zu sehen. Der rote Faden, der sich durch alle Filme zieht, ist die Suche der Protagonisten nach ihren eigenen Lösungen und Wegen zur Bewältigung ihrer Konflikte. Da ist zum Beispiel Blanka, die selbst entscheiden will, wo und bei wem sie lebt.

Ergänzt wird das Angebot von sieben Spielfilmen durch ein für Vorschulkinder geeignetes Kurzfilmprogramm. Alle Veranstaltungen werden medienpädagogisch begleitet. Bis nächsten Montag werden für Schüler im Filmtheater Union täglich zwei Veranstaltungen angeboten, jeweils um 8.30 Uhr und um 11 Uhr. Am 1. und 2. Oktober folgt das Kurzfilmprogramm. Beginn ist dann um 9.30 Uhr. Sina Wegener erwartet insgesamt mehr als 1000 Besucher.